Hamlet knuste motstanderen og hyllet sin kreftsyke mor

KAMPSPORT 2018-09-22T20:11:24Z

Marthin Hamlet (26) tok en ny overlegen seier i MMA-buret da han slo polske Jack Rolinski (36) i København. Etter kampen avslørte han at han for en uke siden fikk vite at moren er kreftsyk.

Publisert: 22.09.18 22:11

– Vi må huske på at det er flere som har en hardere kamp utenfor buret som vi går kamper i. For en uke siden fikk jeg en trist nyhet om at moren min hadde fått kreft, leukemi. Det skjedde forrige fredag, så jeg vil bare sende henne gode tanker. Hvis alle kan sende henne positive tanker, og en applaus hadde gjort meg veldig glad, sa Hamlet fra buret etter sin fjerde av like mange mulige proffseirer.

– Mine tanker i kveld går til min mor, og alle de som bekjemper og kriger mot cancer og kreft, la Hamlet til og høstet stor applaus fra 1500 tilskuere.

Det har med andre ord vært en psykisk knalltøft oppkjøring til kampen for Hamlet, som torsdag fikk beskjed om at hans amerikanske manager døde som følge av hjertesvikt.

Sportslig sett levde Hamlet opp til det enorme favorittstempelet han hadde mot Rolinski, som tok kampen på kort varsel etter at den opprinnelige motstanderen trakk seg på grunn av skade.

Etter 30 sekunder kastet han motstanderen i kanvasen, og da minuttet så vidt var passert avgjorde han kampen med en «triangle choke»som motstanderen besvimte av fordi dommeren ikke var raskt nok frempå.

Hamlet har bakgrunn som bryter i verdenstoppen, og 26-åringens MMA-karriere handler nå først og fremst om å få erfaring i buret før han etter alt å dømme havner i gigantorganisasjonen UFC.

Tønsberg-mannen er definitivt et av de aller mest spennende navnene i lett tungvekt-klassen