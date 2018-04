AVGJØRELSEN: Her er dommer Herb Dean (t.v.) i ferd med å stoppe Dustion Poirier fra å dele ut mer juling til Justin Gaethje. Foto: Viaplay Fighting

Vill UFC-kamp endte med knockout-tap for hjemmefavoritten

Publisert: 15.04.18 11:27

Dustin Poirier (29) gikk sin 20. UFC-kamp, og feiret det med en imponerende knockoutseier mot Justin Gaethje (29). Nå mener han at tittelkamp mot Khabib Nurmagomedov (29) står for tur.

Porier har nå en imponerende rekke i lettvekt-klassen. Han har vunnet syv av sine ni siste kamper der det har blitt ett tap og én «no contest». De tre siste seirene har kommet mot Jim Miller, Anthony Pettis og nå altså Gaethje - mannen som hadde fordel av et stort hjemmepublikum i natt.

– Justin er en kriger, dere har fått dere en kriger her, Arizona. Denne mannen hadde dødd her hvis ikke Herb Dean (ringdommeren) hadde stoppet det. Denne mannen gir seg aldri, og det respekterer jeg 100 prosent, sa en meget følelsesladet Poirier etter seieren og la til:

– Dette er min 20. kamp i UFC. Jeg har vært nær toppen av fjellet, blitt knocket ned, og klatret tilbake igjen i to forskjellige vektklasser. Jeg ville aldri stått her og spurt etter noe jeg ikke fortjener - Dana (White, UFC-president), Sean (Shelby, matchmaker), Khabib (Nurmagomedov, lettvekt-mester) - la oss kjøre på. Tiden er inne! ropte Poirier.

Nurmagomedov ble som kjent lettvekt-mester da han vant enkelt mot Al Iaquinta forrige helg .

Poirier var ranket som nummer fem før møtet med Gaethje, som lå på plassen bak.

Men foran i køen til tittelkamp mot Khabib er nok Tony Ferguson, og ikke minst Conor McGregor - dersom han kommer tilbake innen rimelig tid etter skandalen i forrige uke .

Nurmagomedov la ut følgende melding på Twitter i natt:

Uansett viste Poirer imponerende fighteregenskaper mot Gaethje i en kamp som var vill fra starten av. Poirier pøste på med slag, og Gaethje svarte med en enorm mengde lave spark.

I tredje runde ble Gaethje trukket ett poeng etter flere ganger å ha stukket fingrene i øynene til Poirier, men det var uansett lite som tydet på at kampen ville gå tiden ut.

Tidlig i fjerde runde traff Poirier med et venstreslag som rystet Gaethje voldsomt. Han var veldig ustødig, og Poirier fortsatte å lesse på med slag helt til dommer Herb Dean korrekt stoppet kampen.

Begge fighterne fikk velfortjent bonusen for «Fight of the Night», og ble 50.000 dollar rikere. Det er gode penger, men etter en lang og tøff karriere håper Poirier at de virkelig store pengene er på vei.

29-åringen håper han får tittelmuligheten, som også vil medføre solide inntekter slik at han kan forsørge ungdomskjæresten, nå hans kone, Jolie Poirier og deres datter.

– Jeg vil bare legge meg en kveld med det beltet rundt livet, og si til kona mi «jeg klarte det». For mange år siden, i 2006, hadde jeg ikke bil og min kone gjøre meg til innveiinger. Vi sov på falleferdige moteller, og jeg sloss neste dag. Bare oss to. Jeg vil bare si «jeg klarte det», sa Poirier til pressen etterpå.

