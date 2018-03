SEIERSBRØL: Floyd Mayweather (til venstre) og pappa Mayweather feirer bokseseieren over Conor McGregor i august i fjor. Foto: JOHN GURZINSKI / AFP

Mayweather om sensasjonelt comeback: – Snart begynner jeg UFC-treningen

Publisert: 16.03.18 22:51

Floyd Mayweather (41) ser ut til å gjøre alvor av planene om et «comeback», denne gangen som MMA-utøver. Amerikaneren skal visstnok ha begynt forberedelsene allerede.

Det sier hovedpersonen i et intervju med kjendisnettstedet TMZ . Det har vært ryktet at MMA-stjernen Tyron Woodley har tilbudt seg å trene Mayweather, om han skulle bestemme seg for et comeback. Nå avslører 41-åringen at han har takket ja til tilbudet.

– Jeg starter snart. Vi har snakket om det et par ganger, og vi skal starte å trene sammen ganske snart, sier han til TMZ.

Tidligere i år uttalte amerikanerens far at det gikk mot en MMA-debut for sønnen , selv om han ikke var veldig overbevist over planene.

På spørsmål om han som trener eller far vil råde sønnen til å prøve seg i den populære kampsporten, svarte pappa Mayweather følgende:

– Som trener: nei. Som far: nei.

I fjor deltok Mayweather i kanskje verdens største boksekamp, mot MMA-stjernen Conor McGregor . Den vant Mayweather på knockout .

Nå ønsker han å forsøke seg i McGregors lekegrind, og ikke uventet mener han at han har mye av det som skal til allerede.

– Jeg kan bryte. Den delen av repertoaret er ikke så dårlig. På en skala fra én til ti vil jeg si det er en syver. Vi kan løfte det opp til ni, hvis det lar seg gjøre.

– Når det gjelder boksingen, på en skala fra én til ti, så er den 100. Med føttene vil jeg rangere med som en firer. Vi har et par ting som vi må ta til det neste nivået.

Han vil ikke si noe om når han eventuelt vil komme til å debutere i MMA-sirkuset, men sier at treningen kommer til ta alt fra et halvt år til ett år.

– Det kommer trolig til å ta litt lengre (enn tre måneder). Selv om det tar seks til åtte måneder, hva enn som må til, vil vi sørge for at vi gjør alt riktig.

Den storkjeftede amerikaneren tok en forsonende tone overfor sine eventuelle motstandere i oktogonen.

– Jeg kan ikke overse eller knocke ut enhver MMA-motstander. Tyron er en utrolig fighter og en tøff motstander. Conor McGregor, han er en tøff motstander og en helsikes fighter. Det er mange tøffe motstandere der ute i MMA. Jeg kan ikke overse eller ikke utvise respekt overfor noen av dem.

