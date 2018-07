ENDELIG TILBAKE: Emil Meek, her fra innveiingen før møtet med Kamaru Usman i januar, går kamp i Hamburg i kveld. Foto: Per Opsahl

UFC-analyse: «MMA-hverdagen» for Meek i Hamburg

Publisert: 22.07.18 11:08

Etter å ha fått en stjernestart i UFC, så blir Emil Meeks (29) tredje kamp i UFC et møte med hverdagen.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Meek møter Bartosz Fabinski på UFC Fight Night Hamburg i kveld. Meek og motstanderen Fabinski er jevnt matchet, på papiret i alle fall. Det er første gang at Meek er i den situasjonen, og han er vant med å være underdogen.

Meeks start i UFC har vært veldig sær. På en god måte for det meste. Hvor mange andre fightere i UFC med én kamp bak seg har fått en topprangert motstander som kamp nummer to? Hvor mange andre fightere som debuterer i UFC får starte på hovedkortet på en «pay

per view»? Dette er store anerkjennelser for Meek, og de er få forunt.

Se på noen av de nylige store prospektene i MMA. La oss si Israel Adesanya, Aleiman Zahabi eller Zabit Magomedsharipov. Ingen av disse har gått mot en rangert motstander i sin andre kamp i UFC. Ingen av disse startet UFC-karrieren på hovedkortet i en pay per

view. Hva gjør Meek så spesiell?

Ikke bare flaks

En del av det er flaks, selvsagt. Meeks aller første møte med UFC-matchmaking var et tilbud om å møte en ukjent tysker ved navn Jessin Ayari på UFC Hamburg tilbake i 2016.

Denne første kampen UFC satte opp for nordmannen ble utsatt for at Meek skulle få tid til å innrullere seg i UFCs anti-doping-regime, en protokoll på olympisk nivå styrt av USADA.

Den andre kampen Meek fikk, men aldri gikk, denne gang på grunn av skade, var mot en fighter i mellomsjiktet av weltervektdivisjonen. Nordine Taleb var et kjent navn for de av oss som stadig befinner oss i MMA-bobla, men ukjent i den videre (norske) verden.

Skjebnen sorterte bort disse litt kjedelige kampene for Meek. Litt flaks skal man ha. Meek startet dermed sin UFC-karriere med toppkamper.

Men en del av det var ikke flaks i det hele tatt. Det er mønstre å finne i galskapen av og til. Meek har både eksplisitt blitt gitt oppmerksomhet og kompliment fra UFC-president Dana

White, for eksempel.

Han var en yndling i Toronto på debuten sin. UFCs organisasjon

merker slikt. Alle hørte om det da Meek knocket ut Rousimar Palhares i 2015.

Meek hadde fyr i baken. Men det jeg tror er den største grunnen for matchingene som Meek har fått er den helt naturlige underholdningssiden hans. Det ingenting som er mer kjedelig enn

fightere som vinner en kamp, blir spurt om hvem han eller hun vil møte i neste kamp og svarer whoever the UFC puts in front of me.

Det er et gjengående tema både her og i MMA-Revyens podcast at, enn så mye vi respekterer dem som fightere, så er det

drepende kjedsommelig.

Hadde du tatt skade av å møte opp med en plan?! Som fans elsker vi å spekulere, en ny krok å henge deg på. Hva er mulighetene her? Ett kapittel er over, hva er det neste? Meek møter opp med en plan. Og en øks.

Meek prøver å sette opp gøyale ting. Planen til Meek var lenge en gave til fans med en kamp mot Mike «Platinum» Perry. Han prøvde også å hoppe inn mot Donald «Cowboy» Cerrone og Kelvin Gastelum om jeg husker rett. Det har vært mange forskjellige forsøk på å

sette i stand en best mulig match, og med best mulig så tenker jeg ikke nødvendigvis på stil, men den med best tenkelig gevinst. Meek er en mulighetenes mann.

Det var det som motiverte jakten på topprangerte Kamaru Usman. Usman stod uten motstander lenge og Meek så muligheten. Usman var utvilsomt en vanskelig kamp, men Usman hadde en

rangert posisjon i UFC.

Hadde Meek slått ham hadde han forhøyet sin økonomiske og

sportslige posisjon utrolig sterkt. Meek skaper muligheter og Meek tar mulighetene. Det er noe av et som gjør ham til en stor fighter.

Hverdag

Søndag møter Emil (googles furiously) Bartosz Fabinski. Meeks matchinger har vært helt spektakulære til nå, men ikke nå lenger. Dette er møtet med hverdagen i UFC.

Fabinski har vunnet to kamper i organisasjonen. Begge kampene var mot andre ukjente fightere som var i tidlig fase av UFC-karrieren. Fabinski gikk kamper i 2015, og har ikke gått kamp i 2017 eller 2018. Mer er det liksom ikke å si.

Meek tok en sjanse hva gjaldt Usman, og det angrer han ikke på. Det er det heller ingen grunn til å angre på, men nå er den ekstraordinære sjansen kommet, blitt tatt og er over. Det er lite sannsynlig at det blir noen ny før Meek har gått noen hverdagskamper – og vunnet dem. Fabinski er 2-0 i UFC. Meek er 1-1, men Usman-kampen regnes nok som en symbolsk seier i UFCs øyne, så la oss kalle det 2-0.

Når Meek går kamp i kveld er pangstarten over. Meek har vært underdogen til nå. Palhares, Mein og Usman, Meek har vært en solid underdog i hver kamp. I disse kampene var Meeks sjanser ofte beskrevet på forhånd som «han har en sjanse, men det kan bli tøft».

Nå er Meek favoritt. Ikke bare her hos oss, han er til og med favoritt hos oddsmakerne. Mot Fabinski må Meek derfor levere. Det er en type kamp som Meek, nå et kjent navn med oppmerksomhet rundt seg, er forventet å vinne.

Hverdagen er her og setter Meek på prøve. Men med seier kan kanskje mulighetenes mester ri igjen.

Kampanalyse

Emil «Valhalla» Meek (ni seire, tre tap, en no-contest og ett uavgjort) mot Bartosz Fabinski (13 seire og to tap)

Meek er oddsmakernes favoritt i denne kampen. De fleste setter en 60 prosents sannsynlighet for at Meek vinner, med tilsvarende 40 prosents sannsynlighet for Fabinski.

Min modell sier nesten nøyaktig det motsatte. 62,5 prosent for Fabinski og 37, 5 for Meek.

Oddsbloggen predikerer utfallet av UFC-kamper basert på 3000 tidligere UFC-kamper med en prediktiv logistisk regresjonsanalyse.

På papiret er kampen jevn. Begge har to kamper i UFC, men Meek har møtt usammenlignbar høy motstand (Usman-tapet sendte Meeks statistikk for forsvar mot slag ned i bakken, mer om det i oddsbloggen).

Meeks to kamper var mot ringrever og topp-weltervektere,

og Fabinski sine motstandere var nær debutanter. Fabinski har for det meste vunnet på knockout og dommeravgjørelser, og det er bra for Meek, som foretrekker å stå. Problemet er bare at Fabinski har mikset inn mange nedtakinger i sine UFC-seirer og har,

ifølge statistikken, kommet best ut av grappling-vekslingene.

På to kamper har Fabinski forsøkt 22 nedtakinger. Det er nesten ett forsøk i minuttet. Det er vanskelig å vurdere hvor sterkt forsvaret til Meek er i grapplingen, fordi han ble utklasset i grappling av Kamaru

Usman, men det blir de fleste, så da har vi bare én kamp å vurdere ut fra. I Mein-kampen var vekslingene langt mer jevne.

Meek har et jevnt høyere output av slag og spark enn Fabinski, da. Trener og lagkamerat Mohsen Bahari tror det er tekniske grunner til å tro at Meek vil klare å motstå nedtakingspresset, og holde kampen stående, eller i det minste tvinge Fabinski til å betale for nedtakingene.