PRESTISJETUNGT: Deontay Wilder (t.v.) og Tyson Fury har holdt flere pressekonferanser i forkant av nattens kamp. Dette bildet er fra Los Angeles tidligere denne uken. Foto: Damian Dovarganes / TT NYHETSBYRÅN

Klart for den sjeldne tungvektsduellen mellom Wilder og Fury

KAMPSPORT 2018-12-01T10:45:32Z

Amerikanske Deontay Wilder (33) og britiske Tyson Fury (30) møtes til en sjelden tungvektsduell søndag morgen, norsk tid. De er begge ubeseirede, den ene har VM-tittel, og den andre er lineær mester.

Publisert: 01.12.18 11:45

– Det er ikke vanlig kost med en slik tungvektsduell som Wilder og Fury skal gå nå, og dette er en virkelig stor kamp, sier Viasat-ekspert Thomas Hansvoll som skal kommentere oppgjøret på Viaplay.

Norske seere må betale 499 kroner for å få sett kampen som går i Staples Center i Los Angeles søndag morgen. De er ventet å entre ringen i 06-tiden.

Deontay Wilder Nasjonalitet: USA

Født: 22.10.1985

Høyde: 201 cm

Rekkevidde: 211 cm

Proffkarriere: 40 seirer (39 knockout) – ingen tap.

Har VM-belte i tungvekt i WBC.

30 seirer og fem tap som amatør. Tok OL-bronse i Beijing i 2008. Hansvolls vurdering av Wilder: Høyde/rekkevidde: 9

Fysikk: 9

Erfaring: 7

Hake/tåleevne: 8

Mentalt: 9

Teknikk/hurtighet: 7

Taktikk: 8

Jab: 8

Knockoutkraft: 9

Trener: 8

Snitt: 8,2

At to ubeseirede boksere møtes i VM-kamp er sjeldent nok i seg selv, og at det er tungvektere gjør det enda mer unikt. Et av få eksempler var da Mike Tyson knuste Michael Spinks i Atlantic City i 1988.

Tyson Fury Nasjonalitet: Storbritannia

Født: 12.08.1988

Høyde: 206 cm

Rekkevidde: 216 cm

Proffkarriere: 27 seirer (19 knockout) – ingen tap

Er fortsatt lineær tungvektsmester etter seieren mot Vladimir Klitsjko i 2015. Ble fratatt VM-titlene, men har aldri tapt en proffkamp.

31 seirer og fire tap som amatør. Hansvolls vurdering av Fury: Høyde/rekkevidde: 10

Fysikk: 6

Erfaring: 7

Hake/tåleevne: 7

Mentalt: 8

Teknikk/hurtighet: 9

Taktikk: 9

Jab: 9

Knockoutkraft: 7

Trener: 7

Snitt: 7,9

Den gang var Tyson ubestridt verdensmester med tre VM-titler, og Spinks lineær mester. Nå er situasjonen noe av den samme, men hverken Wilder eller Fury er like store profiler. Foreløpig.

– Det som ligger i potten her er vel også at vinneren på et eller annet tidspunkt skal møte Anthony Joshua. Det vil bli en enorm kamp, der alle de fire VM-beltene i tungvekt ligger i potten, beskriver Hansvoll.

De er begge uten tap i sine proffkarrierer. Wilder har 39 knockoutseier på 40 kamper, og Fury har 19 knockouter på 27 kamper. Wilder har også med seg VM-tittelen i forbundet WBC, mens Fury faktisk er lineær verdensmester i tungvekt.

Briten sto for en enorm prestasjon da han i 2015 slo den daværende tungvektskongen Vladimir Klitsjko i Düsseldorf. Utenfor bokseringen fikk Fury enorme problemer, og ble fratatt de tre VM-titlene.

Men han har fortsatt ikke tapt en kamp, og er dermed den lineære mesteren i tungvekt. Der er 30-åringen i meget godt selskap, legender Rocky Marciano, Muhammad Ali og Mike Tyson har vært det før ham.

– Jeg har Wilder som knapp favoritt. Fury må minst være like skarp som han var mot Klitsjko. Det er jo litt usikkert hvor god han er nå. Han var lenge borte, mens Wilder har holdt seg aktiv hele tiden. Så er det også et spørsmålstegn ved Wilder, som har hatt mye svak motstand, mener Hansvoll.

Fury veide inn til litt over 116 kilo i går kveld, mens Wilder er omtrent 20 kilo lettere.

– Til å være så tung og lang har Fury en imponerende teknikk, og han er hurtig. Men Wilder er mer atletisk, og har noen vanvittige knockoutegenskaper. Han kommer til å ha noen ville angrep mot Fury, spår Hansvoll som har vurdert begge boksernes ferdigheter for VG.

Wilder kommer best ut av det med 8,2 i snitt på ti forskjellige punkter. Jokeren Fury har et snitt på 7,9 (se faktabokser).

Fury har veid over 180 kilo etter at han slo Klitsjko, og dersom han kommer tilbake og slår Wilder vil det være et av tidenes mest imponerende comeback.

Søndag morgen kommer svaret.