Tyson Fury ligger utslått i 12. runde, men kom seg utrolig nok opp og fullførte kampen mot Deontay Wilder.

Fury to ganger i kanvasen – storkampen endte uavgjort

Tyson Fury (30) ble slått ned to ganger av Deontay Wilder (33) i tungvektsduellen i Los Angeles i natt. En dramatisk boksekamp endte til slutt uavgjort etter at dommerne var svært uenige. Dermed er begge tungvekterne fortsatt uten tap.

For etter 12 runder i Staples Center i Los Angeles ble det dommernes jobb å avgjøre utfallet av VM-kampen i tungvekt. De var alt annet enn enige.

Den ene dommeren hadde 115–111 til Wilder, dommer to hadde 114–112 til Fury og den tredje hadde 113–113.

Dermed beholder amerikanske Wilder sin WBC-tittel, og Fury er fortsatt lineær mester i tungvekt. Nå ligger alt an til at det blir en returkamp mellom de to, istedenfor et møte med Anthony Joshua – briten som har de tre siste beltene i tungvekt.

– Med de to nedslagningene føler jeg definitivt at jeg vant kampen. Jeg føler at jeg førte kampen like mye som ham. Jeg var ikke rystet, oppsummerte Wilder da han ble intervjuet oppe i ringen etter dramaet.

– Hør her! Jeg er på bortebane, og blir slått ned to ganger. Men jeg føler likevel at jeg vant kampen, og jeg tror alle som så dette mener at jeg vant. Jeg viser total profesjonalitet her, jeg er en ekte mester og en ekte kriger. Jeg reiste til Tyskland for å møte Klitsjko, og jeg kom til USA for å møte Deontay Wilder, sa Fury.

Kjapp og leken Fury

Det manglet ikke på dramatikk i storkampen.

Det er sjelden at to ubeseirede tungvektere møtes, og amerikanske Wilder hadde solide 39 knockouter på sine 40 kamper før møtet med britiske Fury. Sistnevnte sjokkerte bokseverden da han knuste Vladimir Klitsjko i 2015 , og er omsider tilbake i bokseringen etter en lang pause og store personlige problemer .

Fury virket svært klar for oppgaven, og var den klart mest bevegelige og kjappe av de to. Wilder kom liksom aldri skikkelig i gang, og Fury så ut til å vippe jevne runder i sin favør.

Men så smalt det i runde ni, da Fury måtte ned i kanvasen etter å ha blitt truffet på øret av et høyreslag fra Wilder. Fury kom seg opp da dommeren hadde telt til ni, og virket ikke veldig rystet.

Trodde kampen var over

Wilder skjønte at han trolig måtte få til en knockout i 12. og siste runde for å vinne kampen. Det så det da også ut til at han skulle klare da han traff med en voldsom kombinasjon før minuttet var gått. Fury landet på ryggen etter en venstre krok, og ble liggende. Plutselig kviknet han til, og kom seg opp da dommeren hadde telt til ni igjen.

30-åringen holdt ut resten av kampen, og dermed ble det altså opp til dommerne å avgjøre. Det endte med en sjelden «split decision» uavgjort.

– Jeg er en ekte fighter, og Jesus har sin kraft over meg. Jeg kunne aldri bli knocket ut i kveld. Jeg ble sendt ned med noen gode «skudd», men kom meg opp, beskrev Fury og pekte på Wilder:

– Det er den nest beste tungvekteren i verden etter meg.

– Det var helt utrolig å se at han kom seg opp og fullførte etter den nedslagningen. Men Fury imponerte meg, og jeg synes dommerne ga Wilder veldig godt betalt, sier Viasat-kommentator Thomas Hansvoll til VG.

Han kommenterte kampen på Viaplay PPV, og hadde 115–112 i favør Fury - til tross for to 10–8-runder til Wilder.

Dobbel OL-mester, og kvinnelig verdensmester Claressa Shields, var tydeligvis ikke enig med Hansvoll. Den amerikanske stjernen, som bokser på samme stevne som Cecilia Brækhus neste helg, satt ringside og meldte følgende på Twitter:

Tidligere tungvektmester, britiske Lennox Lewis, satt også ringside. Han mente at Fury burde vunnet kampen:

Nå er det store spørsmålet om det blir et nytt møte mellom de to.

– Jeg skal ta ham i returkampen, lovet Wilder.

– Jeg vet ikke om det blir min neste kamp, men jeg ville elsket om det ble det. Vi må gi fansen det de vil se. Jeg synes det var en glimrende fight, og vi må gjøre det igjen. Det spiller ingen rolle for meg hvor det skjer. Vi tar det der det genererer mest penger, la Wilder til.

– Jeg har vært borte fra familien i ti uker. Jeg har fire unger, og en til på vei. Jeg skal ta det rolig til over jul. Men det er 100 prosent sikkert at vi tar en omkamp. Vi er de to beste tungvekterne på planeten, sa Fury før han brølte ut mot Anthony Joshua og kalte ham en kylling.

– Hvor er du AJ?!

Ingen skal i alle fall påstå at tungvektklassen i boksing er kjedelig. Nevnte Joshua gikk en fantastisk kamp mot Klitsjko i 2017 , og nå blir det veldig spennende å se hvordan de tre store profilene posisjonerer seg fremover.

PS ! Det tilhører sjeldenhetene at to ubeseirede tungvektere møtes i VM-kamp. Det skjedde da Riddick Bowe vant mot Evanter Holyfield i 1992, og det skjedde da Mike Tyson knuste Michael Spinks i 1988.