Se Jake Paul vs. Tyron Woodley II spoilerfritt

Jake Paul (24) og Tyron Woodley (39) møttes for andre gang i bokseringen natt til søndag. Se kampen spoilerfritt her.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

I deres første kamp var det Jake Paul som stakk av gårde med seieren og Tyron Woodley måtte tatovere «I love Jake Paul» som en del av et veddemål de hadde om resultatet av kampen.

– Ta tatoveringen, så får du en rematch, svarte YouTube-stjernen på forespørselen.

Woodley holdt sitt løfte, og krevde en omkamp. Men det løftet ville Paul i utgangspunktet ikke holde.

Les hvordan kampen endte med spoilere: Her!

Det ble i ettertid satt opp kamp mot Tyson Furys lillebror, Tommy, men grunnet et ribbeinsbrudd måtte den tidligere Love Island-deltageren trekke seg fra kampen, og Woodley tok over plassen hans.

– Når teamet mitt vekket meg og fortalte at Fury hadde trukket seg fra kampen, sa jeg at jeg var villig til å bokse mot hvem som helst 18. desember. Troy, Trey, Trevor, Travis ... Jeg blåser i hvem det er, skriver Paul på sin Instagram-konto.

Etter forrige kamp stormet det av rykter om at det var en klausul om at Woodley ikke kunne knocke ut Paul under den første kampen. Det nekter den unge multimillionæren for, og har gjort grep for å unngå de samme spekulasjonene denne gangen.

– Det er kontraktsfestet at Woodley får 500 000 dollar ekstra om han knocker meg ut. Forrige kamp bokset jeg bedre enn han, denne gangen skal jeg straffe han og ikke etterlate noen tvil, skriver Paul.

Det tilsvarer 4,5 millioner kroner.

Paul ble først kjent gjennom Vine, før han fikk sitt virkelig store gjennombrudd på YouTube. Senere har han både sluppet musikk og satser nå fult på boksing. Amerikaneren har gått fire profesjonelle boksekamper, og har vunnet alle, hvor tre av dem er på knockout.

Woodley på sin side har kun gått den ene boksekampen mot Paul fra tidligere, men har 27 kamper i MMA, hvor han har vunnet 19 av dem. Han ble i 2016 weltervektmester i UFC da han slo Robbie Lawler under UFC 201.