Hermansson imponert over rivalenes dramatiske duell

Robert Whittaker (29) imponerte og vant på poeng mot Darren Till (27) i helgens UFC-duell. Hjemme i Oslo fikk Jack Hermansson (32) med seg det meget tette oppgjøret mellom to av dem som kan bli hans neste motstander.

– Det var en bra kamp der begge imponerte. Det er meget dyktige stående fightere, oppsummerte Hermansson overfor VG etter at Whittaker hadde vunnet på poeng med 48–47 ifølge de tre dommerne.

Australske Whittaker var mellomvektsmester frem til oktober i fjor da han tapte på knockout mot nåværende mester Israel Adesanya.

På helgens UFC-stevne i Abu Dhabi var Whittaker tilbake, men det så ikke lovende ut da han måtte i kanvasen etter at Till traff ham med en albue i den første runden. Så viste 29-åringen klasse da han kom sterkt tilbake og dominerte i de tre neste rundene. Han svarte også på Tills nedslagning ved å sende ham ned i andre runde.

KLAR FOR JACK? Robert Whittaker jubler etter seieren over Darren Till i Abu Dhabi. Foto: JEFF BOTTARI / Zuffa LLC

– Begge guttene så lynskarpe ut, og Whittaker viste samme form som da han var mester, sier Hermansson som forrige helg stjal overskriftene da han knuste Kelvin Gastelum i den samme vektklassen.

Whittaker ledet 3–1 i runder før den femte og siste og kontrollerte kampen greit. Det ble imidlertid litt dramatisk i sluttsekundene da Till traff med en albue og Whittaker blødde voldsomt fra et kutt i hodet.

– Det var bare et kutt, og jeg var ikke rystet. For å være helt ærlig var dette den mest tekniske stående kampen jeg har vært involvert i. Det var et sjakkspill, oppsummerte en lettet og fornøyd Whittaker da han ble intervjuet etter kampen.

Adesanya skal etter planen forsvare tittelen sin mot Paulo Costa, rangert som nummer tre, på et stevne 19. september.

Men i mellomvektsdivisjonen er det nå ekstremt tett fra Edmen Shahbazyan (rangert som nummer ti) og oppover. Hermansson er nummer syv på rankingen.

– Jeg føler at jeg fortjener å møte Whittaker, men Till er også en mulighet for meg dersom UFC-ledelsen mener han skal møte Jared Cannonier. Men jeg har foreløpig ikke hørt noe fra UFC, sier Hermansson.

Gustafsson-tap i comebacket

Svenske Alexander Gustafsson, som kjempet om tittelen i lett tungvekt to ganger før han la opp, var tilbake i UFC-buret i helgen. Men debuten i tungvektsklassen endte med tap på «armbar» mot rutinerte Fabricio Werdum.

Sverige har samtidig fått seg en ny MMA-helt. Tsjetsjenskfødte Khamzat Chimaev vant sin andre kamp på ti dager da han herjet med Rhys McKee. Nordiren ble tatt ned etter få sekunder, og forsøkte iherdig å komme seg igjennom første runde. Han var totalt sjanseløs, og dommeren stoppet kampen etter litt over tre minutter. Ingen i UFC-historien har vunnet to kamper på så kort tid.

Chimaev, som i sine to første proffkamper slo nordmennene Gard Olve Sagen og Ole Magnor, står nå med åtte seirer på åtte proffkamper – alle før tiden. 26-åringen seiler opp som en meget spennende profil i weltervektklassen i UFC.

Pannie Kianzad, også hun fra Sverige, vant på poeng mot Bethe Correia, og står nå med to strake seirer i UFC.

