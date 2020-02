SEIER: Bodøværingen Morten Thoresen etter å ha vunnet EM-finalen i Roma.

EM-gull til «tannløse» Morten Thoresen : – Jeg burde få meg gulltann nå

Han mangler kanskje en tann, men Morten Thoresen (23) er Europas beste gresk-romerske bryter i 67 kg-klassen.

– Jeg er europamester. Jeg blir ikke penere, men endelig skal jeg få høre nasjonalsangen. Så alt er verdt det uansett, sier han i et intervju med Norges Bryteforbund, ifølge TV 2.

– Blir det gulltann nå?

– Jeg burde få meg en gulltann nå. Det hadde faen meg vært kult. Jeg kommer hjem på fredag, så da får vi se om det blir gulltann, svarer han.

Med bandasje rundt hodet entret Thoresen finalelokalene i bryte-EM i Roma.

Bodøværingen fikk ikke den beste starten i finalen i 67 kg-klassen i gresk-romersk bryting, havnet under 0-2 mot russiske Nazir Abdullaev, men kjempet seg tilbake i kampen.

Med litt over minuttet igjen av kampen var 0-2 blitt til 2-2, og da tiden rant ut i sanden, var det den norske 23-åringen som kunne juble for EM-gull.

Han vant fordi han tok det siste poenget i kampen – og juble, det gjorde han.

Morten Thoresen løp en runde, skrek av glede, viste frem sitt karakteristiske smil, der det mangler en tann, og klemte de norske trenerne.

– Woho! Yes! Fy faen! skriker en glad Thoresen samtidig som han klemmer lagkompiser i seiersrusen i en video sendt VG av Norges Bryteforbund.

Tidligere har han beskrevet seg selv som en «helt rå» bryter.

– Jeg er en bryter som går inn med hele hjertet mitt når jeg bryter. Jeg gir meg ikke før tiden er ute, og jeg skal ha lagt igjen alt på matta.

Jeg er helt rå, sier Thoresen om seg selv i dette klippet:

– Han er en rå bryter, som kjører på og maler motstanderen i senk. Han har trent med Stig (André Berge) opp gjennom årene. Han er herdet av ham, sa bryteforbundets sportssjef Jacob Haug til VG i forkant av finalen.

Norge har hatt finalebrytere i EM de fire siste årene. Morten Thoresen er den tredje bryteren i en finale i løpet av denne perioden: Felix Baldauf 2017, Stig-André Berge 2018 og 2019.

Med seieren onsdag sørget Thoresen for at Norge nå har totalt ti EM-gull i bryting.

I semifinalen tirsdag beseiret Bodø-bryteren hviterussiske Aliaksandr Liavontsjyk 2-1 på poeng til tross for at han blødde fra et kutt i hodet underveis i kampen.

Tidligere på dagen hadde Thoresen i tillegg slått tyrkeren Enes Basar (2-0) og litaueren Kristupas Sleiva (4-3).

