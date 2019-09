Bokser med positiv dopingtest bekrefter: Er også anklaget for brudd på meldeplikten

Hadi Srour (23) fortalte forrige uke at han hadde testet positivt på utholdenhetsdopet EPO. Nå bekrefter både Srour selv og bokseforbundet overfor VG at han også er anklaget for å ha brutt den såkalte meldeplikten.

– Det er helt riktig, sier bokseren på VGs spørsmål om det også er en slik sak mellom ham og Antidoping Norge.

Reglene sier at du ikke kan ha tre brudd på meldeplikten i løpet av 12 måneder. Da regnes det som brudd på dopingbestemmelsene. Toppidrettsutøvere må legge inn på datasystemet ADAMS hvor de befinner seg og kan bli dopingtestet.

– To av advarslene handler om at jeg var forsinket en til to timer med å legge inn generell informasjon på ADAMS, forteller bokseren.

– Fire ganger i året, i starten på hvert kvartal, skal vi legge inn informasjon for de neste tre månedene. Det må gjøres innen kl. 23.59 dagen før. Den ene gangen var jeg forsinket én time og 20 minutter, den andre gangen to timer.

– Og den tredje advarselen?

– Det var en dopingtest som jeg misset.

– Hvorfor?

– Jeg sov sikkert hos ei dame.

Hadi Srour mener altså at dopingjegerne enkelt kunne ha funnet ham ved å sjekke ADAMS-opplysningene på morgenen.

– Jeg legger inn trening, turneringer, kamper ... Problemet for min del er at det ikke er klart. Det forandres fortløpende. Jeg går inn og forandrer hver dag.

– Har du en advokat i denne saken?

– Nei, jeg gjør alt selv. Jeg har fått avslått to klager til Antidoping Norge. Saken er nå derfor sendt til klagenemnda, opplyser Srour.

Ifølge Antidoping Norges hjemmesider har de en meldepliktskomité som «vurderer og vedtar utstedelse av advarsler til utøvere for brudd på forskriften». Der sitter blant andre Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Karoline Dyhre Breivang og Carl Waaler Kaas.

Det er også en klagenemnd som behandler klage på vedtak om advarsler. Juristen Siri Langseth er leder. De andre er medisinere, samt utøveren Are Strandli (med Camilla Gjersem som vara).

Ifølge Hadi Srour er altså saken nå i klagenemnda.

– Jeg har forklart hvorfor jeg leverte opplysningene litt for sent. Jeg mener jeg har gode grunner. Jeg ofrer mitt liv for en lidenskap. De mener jeg har opptrådt uaktsomt.

– Jeg er ikke bekymret, fortsetter bokseren.

– Du mener at du ikke bør dømmes?

– Hvis de presterer å utestenge meg på dette, så er det bare bevis på alt jeg har sagt om at Antidoping Norge ikke er opptatt av å ta dopere, men å vinne saker. Jeg mener jeg har gode grunner til de to forsinkelsene.

– Om jeg blir utestengt for bagateller, er det hull i hodet!

Generalsekretær Erik Nilsen og boksepresident Odd Haktor Slåke bekrefter også at den norske proffbokseren er anklaget for å ha brutt meldeplikten.

– Det er en sak som går parallelt med den andre saken. Han har ikke overholdt meldeplikten. Vi har mottatt en kopi fra Antidoping Norge om det, sier Odd Haktor Slåke til VG.

Kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i Antidoping Norge har ingen kommentar på spørsmål om han kan bekrefte bokseforbundets opplysninger, ut over at det er helt normalt fra deres side ikke å gjøre det – før en eventuell beslutning foreligger fra påtalenemnda.

Ifølge generalsekretær Nilsen har saken mellom Antidoping Norge og Hadi Srour om meldeplikten versert siden juni måned.

– Det er særs alvorlig, sier Erik Nilsen.

Hadi Srour står på en såkalt prioritert liste av norske toppidrettsutøvere. Det innebærer at han har meldeplikt. Han må via et meldesystem på internett opplyse hvor han kan treffes en gang i døgnet – innenfor en time – slik at dopingjegerne eventuelt kan oppsøke ham her for avleggelse av urin- og blodprøve.

De fleste utøverne opplyser gjerne et tidspunkt på morgenen, for eksempel mellom 06.00 og 07.00, slik at dopingjegerne i praksis kan vekke dem. Hvis de ikke er på oppgitt sted, ilegges utøveren en advarsel. Tre advarsler innenfor tidsrommet av 12 måneder regnes som brudd på dopingreglementet.

Straffen? Denne skriver Antidoping Norge på sine hjemmesider:

«Utelukkelsesperioden for brudd på reglene om utøverinformasjon skjerpes fra 1. januar 2015 til to år, med mulighet for reduksjon til inntil ett år».

Tidligere sandvolleyballspiller Vegard Høidalen ble i sin tid utestengt for brudd på meldeplikten.

Publisert: 10.09.19 kl. 20:36 Oppdatert: 10.09.19 kl. 20:51







