Har ikke orket å se filmen etter «Big Johns» død: – Stikker fortsatt i magen

Ole Klemetsen (48) våkner fortsatt opp om morgenen og tenker «nå må jeg ringe pappa». Så kommer han på at faren John Klemetsen har vært død i mange år.

– Jeg må begynne å ta meg sammen, men det stikker fortsatt i magen når jeg tenker på min far. At han er borte for alltid. Jeg er ofte på graven hans og feller noen tårer, men på et tidspunkt må det løsne litt, sier Ole Klemetsen til VG.

Det er snart 12 år siden han mistet pappa John. De to hadde et svært spesielt forhold, og var hovedpersonene i boksesirkuset Team Klemetsen.

Pappa «Big» John var trener, altmuligmann og «sirkusdirektøren», som tok de aller fleste avgjørelsene. Ole, kanskje det største boksetalentet Norge noen gang har hatt, konsentrerte seg stort sett om å trene.

– Pappa var den jeg støttet meg til i alle sammenhenger, også etter boksekarrieren. Fortsatt kan jeg våkne om morgenen, og tenke at jeg må ringe ham for å spørre om noe. Men så kommer jeg jo på at pappa er borte, sier Ole.

