Historisk VM-gull: − Kan bli olympisk mester

(Exauce Mukubu, Norge-Karlo Kodric, Kroatia 10–1) Exauce Mukubu (21) var suveren i finalen og har som første norske herrebryter vunnet gullmedaljen i U23-VM. Nå mener landslagssjef Fritz Aanes mener at «Exo» kan vinne OL-gull.

– Det er deilig å se en person lykkes. Jeg er super imponert over det «Exo» Mukubu gjør i dag. Hvis han gjør de riktige tingene og får alt på plass, og hører på Fritz Aanes, blir han olympisk mester, sier landslagssjef Aanes i dette intervjuet i regi av Norges bryteforbund.

– Det er helt sykt egentlig, måten han kommer ut på i andre omgang. Det er typisk «Exo» (Exauce Mukubus kallenavn). Han går ut litt rolig ut, for så å slå til. Da han tok åtte poeng følte jeg meg komfortabel og skjønte at han ville vinne, sier sportssjef Erik Rønstad i Norges bryteforbund.

Mukubu er født i Den demokratiske republikken Kongo. Han kom til Norge som flyktning, sammen med sin mor og fire søsken i 2009. Han startet med bryting i Vadsø Atletklubb som niåring. Nå bryter han for Sportsklubben av 1909 i Oslo.

Landslagstrener og OL-bronsevinner Stig-André Berge mener også at Exauce Mukubu kan bli olympisk mester. I dette intervjuet sier han at han endelig kan bli «kronet King Exo»:

Exauce Mukubu (21) var allerede historisk da han entret finalematten i Spania onsdag kveld. Etter sin semifinaleseier over svenske Mats Lukas Ahlgren i 82-kilosklassen tirsdag, ble han første nordmann - mannlige, vel å merke - som har vunnet medalje i U23-VM.

Grace Bullen er den eneste norske bryteren som tidligere har vunnet U23-VM-gull. Hun vant i 59-kilosklassen i 2018.

I kampen om gullmedaljen over to ganger seks minutter mot kroatiske Karlo Kodric, kom Exauce Mukubu ikke så godt i gang som ivrig heiende sekundant Stig-André Berge ved mattekanten hadde håpet. Kodric kapret tidlig ett poeng.

– Ikke bli stillestående, kommanderte OL-bronsevinner Berge.

Men det sto fortsatt 1–0 til kroaten foran siste halvdel av oppgjøret. Den startet Mukubu på fenomenalt vis. Plutselig ledet han 8–1 - i løpet av 16 sekunder - etter å ha kastet Kodric rundt på overlegent vis.

Deretter tok «Exo» ytterligere to poeng, og med det var den ujevne kampen over før full tid.

Europamester Morten Thoresen tar del i hyllesten av Mukubu.

– Det er så jævlig bra, og han gjør det så riktig at det . Han har hatt overtenning før, men nå er han jo helt rolig og bryter som en senior. Sliter ut motstanderen først, og så slår han til, sier Morten Thoresen.

– Hvilke superlativer skal bruke? Han er et kjempetalent. Det kommer man ikke utenom. Han har en stor fremtid som bryter og er langt fra fullt utviklet. Inn mot Paris er han kandidat til å ta en plass der om to år, sier sportssjef Erik Rønstad med tanke på 2024-OL.

Exauce Mukubu vil sammen med landslagstrener Fritz Aanes og landslagsbryterne Felix Baldauf og Morten Thoresen være hovedkarakter i neste sesong av NRK-serien «Hodet i klemme». Den kommer i februar.

– Han er blitt mye smartere. For hver treningssamling blir han mer moden, og han er så leken og farlig i stilen. Det er en sjelden egenskap å ha i bryting.

Han har tatt medaljer siden han var 15-16 år, med VM-sølv for juniorer i fjor. Nå vil folk få opp øynene litt mer for ham, sier Felix Baldauf.

Tidligere i høst ble «Exo» vraket fra landslaget. Den 17. august sendte sportssjef Erik Rønstad i Norges bryteforbund ut en pressemelding der han opplyste at Mukubus landslagskontrakt var terminert - etter «brudd på kontraktsvilkårene».

Vrakingen gjelder ut 2022, med forbehold om at forbundet fortsatt kan «vurdere ham som en aktuell kandidat til fremtidige internasjonale konkurranser». Landslagstrener Fritz Aanes mente «Exo» var god nok for U23-VM.

I bronsefinalen mellom Mats Lukas Ahlgren og Ranet Kaljola vant svensken 7–1 over estlenderen.