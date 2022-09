Mener dommerfeil ødela for Bullen i VM-finalen

Grace Bullen (25) tapte en ekstremt jevn VM-finale mot Anastasia Nichita (23) fra Moldova, men måtte nøye seg med sølv i 59-kilosklassen etter at dommerne hadde studert videobilder av sluttsekundene.

Det tok lang tid før sekretariatet bestemte seg for at Bullen ikke skulle få to poeng for den siste nedtakningen, og dermed ble det tap på dramatisk vis .

Tidligere verdensmester Ine Barlie er helt på at dommerne tok feil, men tror Bullens fokus kan ha ødelagt for henne.

– Grace skulle helt klart hatt to poeng. Hun fikk begge knærne nedi og Grace hadde kontroll. Hadde jeg vært dommer ville det endt 3–3, og da hadde Grace vunnet på siste poeng, sier Barlie til VG.

Reglene i bryting er nemlig slik at dersom det står likt på poeng ved full tid, så vinner den som har fått den høyest poenggivende manøveren i løpet av oppgjøret. Dersom det fortsatt er likt vinner den utøveren som har tatt de siste poengene.

Så for mye på dommeren

Barlie tror at Bullens iver etter å få kontakt med dommeren i den dramatiske situasjonen kan ha ødelagt for 25-åringen fra Fredrikstad.

– Hadde hun ikke vært så opptatt av å se på dommeren, men heller skviset motstanderen skikkelig ned i matten ville det nok ikke vært tvil, sier Barlie.

– Det er fantastisk med VM-sølv, men surt når hun er så nær gullet. Grace gjorde en glimrende taktisk kamp, roser Barlie som tok VM-gull i 1987 og 1992.

Ifølge NTB er VM-finalen den siste Bullen bryter med norsk flagg, og at hun nå skal bryte for Georgia der hun har trent de siste månedene. Disse opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av Bullen.

Tapt fem siste

Nichita var ikke akkurat drømmemotstanderen for Bullen, og hadde vunnet de fem siste interne oppgjørene før torsdagens finale. Dermed var 23-åringen også favoritt mot to år eldre Bullen.

Bullen tok ledelsen 1–0, men Nichita kontret en nedtakning og ledet 2–1 etter den første omgangen. Bullen var utenfor matten 40 sekunder ut i den andre, og siste, omgangen og lå dermed under 1–3.

Mens Bullen desperat forsøkte å sikre seg poeng på tampen, ble Nichita idømt to nye poeng da 24 sekunder gjensto. Bullen utfordret dommeravgjørelsen, og fikk medhold. Dermed var stillingen 1–3 fortsatt med 24 sekunder igjen.

Bullen var ekstremt nær å ta poeng i sluttsekundene og på nytt ble det bedt om «challenge» idet kampen var over. Sekretariatet studerte videobildene lenge før de konkluderte med at Bullen ikke skulle få poeng.

Dermed fikk Nichita ett poeng til for «challenge lost» og vant 4–1. VM-sølvet er uansett en meget sterk prestasjon, og den første medaljen i VM på kvinnesiden etter at Lene Aanes tok bronse i 2005.

På herresiden tok Oskar Marvik bronse i Oslo i fjor.

Imponerte stort

Bullen kom seg til finalen etter å ha herjet med sine tre motstandere i onsdagens innledende kamper.

Abigail Nette fra USA ble først knust 13–2, og i kvartfinalen var Erdenesuvd Bat Erdene fra Moldova ikke i nærheten av Bullens nivå. Oppgjøret ble stoppet da den norske stjernen ledet 12.

Semifinalemotstander Jowita Maria Wrzesien fra Polen ble slått 5–1 etter at Bullen avgjorde i løpet av det siste minuttet.

Semifinalemotstander Jowita Maria Wrzesien var med på å gjøre det litt mer spennende, men Bullen avgjorde mot slutten og vant relativt komfortabelt 5–1. Nichitas semifinale var langt tøffere, og hun snudde på tampen mot japanske Sakura Motoki og vant 7–5.

Info Grace Jacob Bullen Født: 7. februar 1997 Høyde: 164 cm Klubb: Fredrikstad Bryteklubb Atlas Hovedmeritter: EM-gull 2020 (57 kg) og 2017 (58 kg)

VM-sølv i 2022 (59 kg)

EM-sølv i 2016 (58 kg)

Gull i U23-VM i 2018 (59 kg) Vis mer

Bullen har tidligere to EM-gull, i 2017 og 2020, ett EM-sølv i tillegg til gullmedaljen i U23-VM i 2018.

Norske VM-medaljer i bryting er sjelden kost. Oskar Marvik tok bronse i Oslo i fjor, og det var den første VM-medaljen siden Stig-André Berge tok bronse i 2014. Jon Rønningen har tatt det eneste VM-gullet på herresiden, og det skjedde i 1985.

På kvinnesiden har det vært langt flere gullmedaljer, men Gudrun Høie tok den siste i 1998. De to siste medaljene kom i 2002 og 2005 da Lene Barlie sikret seg bronse.

PS! I OL må Bullen sikte seg inn på 57-, eller 62-kilosklassen. 59 kilo er nemlig ikke en vektklasse i mesterskapet.