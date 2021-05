DE TRE STORE: Anthony Joshua (t.v.), Tyson Fury og Deontay Wilder er involvert i et «trekantdrama» som skaper trøbbel i bokseverden. Foto: PA, Reuters og AP

Tungvektskaoset – gigantkampen mellom Joshua og Fury i fare

«Alt» var klart for et tungvektsoppgjør mellom Anthony Joshua (31) og Tyson Fury (32) med alle tittelbeltene i potten. Men i boksesporten må det selvfølgelig dukke opp problemer – akkurat nå heter det Deontay Wilder (35).

– Vi har en fantastisk avtale på plass (mellom Joshua og Fury) for en historisk kamp med en enorm pengesum, og den ubestridte verdensmestertittelen som er noe begge guttene ønsket. Jeg håper dette ordner seg, men om jeg tror på det? Jeg vet ikke, uttalte promotor Eddie Hearn i en video publisert på YouTube.

Hearn, som representerer Joshua, understreket at dette er en sak som teamet rundt Fury må få avklart. Det er nemlig rettighetene til en tredje kamp mellom Fury og Wilder som er problemet.

Det er en uke siden det ble klart at gigantoppgjøret mellom britene Joshua og Wilder skulle gå i Saudi-Arabia 14. august.

Alle de store tittelbeltene (WBA, WBO, WBC og IBF), og den såkalt lineære tungvekt-tittelen skulle stå på spill, og endelig skulle boksefansen få se en tungvektskamp der vinneren utvilsomt vil stå igjen som verdens soleklare ener – for første gang siden 90-tallet.

Men nå ser det ut til at planene går i vasken. For i USA er Deontay Wilder i ferd med å få juridisk medhold i at han må få møte Fury en tredje gang. I så fall må det skje før 15. september.

I første oppgjør endte det uavgjort – en kamp som huskes best for Furys vanvittige comeback. I kamp nummer to, i februar 2020, var Fury overlegen og vant på teknisk knockout i syvende runde.

Nå ser det altså ut til at Fury og hans USA-promotor Bob Arum må komme til enighet med Wilder om en tredje kamp, eller en utsettelse. Det vil trolig koste dyrt, og kan sette en stopper for hele opplegget i Saudi-Arabia.

– For en vits Bronzebomber (kallenavnet til Wilder) er blitt. Han ba om 20 millioner (dollar). Det ser ut til at jeg må knuse skallen hans igjen, skrev Fury på Instagram nylig.

Fury er for tiden på treningsleir i Miami.

Usyk hett alternativ

Eddie Hearn trekker frem ukrainske Oleksandr Usyk som en mulig «nødløsning». Ukraineren er ubeseiret som proff etter at han tok OL-gull i London i 2012 i tungvekt. I det samme mesterskapet ble Joshua olympisk mester i super tungvekt.

Usyk er tidligere ubestridt mester i cruiservekt, og har gått to kamper i tungvekt. Med andre ord er han en meget skumme motstander for Joshua, som også var ubeseiret helt til han gikk på en sjokkerende smell mot Andy Ruiz jr. for to år siden. Joshua tok tilbake VM-titlene i returkampen mot Ruiz noen måneder senere, og forsvarte dem mot Kubrat Pulev i desember.

– Det er deres (Bob Arum og Tyson Fury) sitt ansvar at det er blitt problemer. Vi håper at de kan løse dem, men vi må gjøre det beste for oss selv og Antony Joshua, sier Hearn som understreker at en avklaring må komme i løpet av de nærmeste dagene.

