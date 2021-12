Bryte-Thoresen mistet den andre fortannen: − Tannløs – og målløs!

Morten Thoresen (24) vant 700 Euro på et showstevne i Lambertseter Bryteklubb, men det kostet ham den andre fortannen. Etterpå visste han ikke om han skulle le eller gråte.

Av Per Opsahl

– Jeg ler av dette nå, men det gjør jeg garantert ikke hos tannlegen i morgen, sier Thoresen til VG bare minutter etter at han er ferdig med sin andre og siste kamp.

– Jeg hadde lovet at jeg skulle lage show, og det holdt jeg. Nå er jeg fader meg helt tannløs – og målløs! Jeg vet ikke hva jeg skal si, legger Thoresen til.

Showstevnet, som ble vist direkte på VG+ Sport, ble en brutal affære for 24-åringen fra Bodø. Han har i høst vært en av de store profilene i NRK-serien «Hodet i klemme», og der har hans tannløse glis fått mye oppmerksomhet.

Nylig hadde han faktisk bestemt seg for at plassen til den venstre fortannen han mistet for lenge siden skulle stå åpen til brytekarrieren er over.

Dobbelt-smell

Nå som begge fortennene er borte må han muligens legge om de planene.

– Det ser altså så sykt ut, jeg kan ikke gå rundt sånn, ler Thoresen oppgitt.

– Den singeltilværelsen min blir forlenget nå. Jeg ser ikke ut!

Det var mot svenske Georgios Barbanos uhellet skjedde. Først fikk Thoresen en smell fra Barbanos skulder, og tok seg til munnen. Det viste seg at den kunstige tannen som han hadde festet oppå den originale tannstumpen var ødelagt.

Han ga den til treneren og spurte publikum høyt:

«Er det noen som gidder å ringe tannlegen?»

Så fortsatte han kampen.

– Jeg tenkte å gi svensken en liten skalle som «takk», men da ryker jammen resten av den originale tannen. Det er så typisk meg!

I den første kampen slo han den unge landsmannen Casper Øverby 9–0, og dermed var det sportslig sett en fin kveld på jobben og 700 Euro (litt over 7000 kroner) i premiepenger.

– Jeg går kraftig i minus når det tannlegebesøket er over, slår Thoresen fast.

Oskar Marvik og Felix Baldauf herjet også med sine svenske motstandere. Særlig Marvik imponerte i sine to kamper, og viste hvorfor han tok VM-bronse på hjemmebane i oktober.

Den neste store konkurransen for de norske seniorbryterne blir EM i Budapest i mars neste år.