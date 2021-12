BORTEBANE: Mindaugas Gedminas bokset i Polen for en snau måned siden. Et planlagt stevne på Jordal i Oslo 29. desember er avlyst på grunn av de siste corona-restriksjonene. Nå satser han på et stevne i finske Tammerfors 22. januar.

Nytt boksevedtak: Norsk profil får proff-nekt

Landslagsbokser Mindaugas Gedminas (25) vil som mange av sine internasjonale motstandere bli proff og kombinere det med amatørkamper frem mot neste OL – men får nei fra Norges Bokseforbund.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Han må enten være proff eller bokse for det nasjonale forbundet. Vi mener han vil være best tjent med å være under vårt opplegg, og at det vil være feil å bruke ressurser på ham som proffbokser, bekrefter boksepresident Odd Haktor Slåke.

Generalsekretær Erik Nilsen forteller at forbundets administrasjon nylig har utarbeidet en plan for norsk boksings utvikling- og elitesatsing der dette er et viktig element: Hvis du som bokser går i proffringen, vil du i praksis bli nektet å representere Norge i internasjonale amatørmesterskap – og kvalifiseringsturneringer til OL (to turneringer: 2023/2024).

Slåke sier at planen – etter litt «spikking» – vil bli vedtatt i neste styremøte i midten av januar. Han og Erik Nilsen bekrefter også at forbundet har mottatt en formelt ønske om å bli proff fra Gedminas.

– Jeg fikk en forespørsel om å bli proff etter VM (i oktober). Den kom fra en promotor i Boston i USA. Det var planen min å bli det, samtidig som målet mitt er OL i 2024. Men jeg fikk nei fra bokseforbundet, sier mellomvekter (75 kilo) Gedminas.

Se Gedminas VM-kamp mot ukrainske Papakin (for VG+ Sport-abonnenter):

Gedminas forteller at bokseforbundets nei ble sportslig begrunnet. Generalsekretær Nilsen, også kjent som ekspertkommentator, mener proffsatsing vil hindre Gedminas’ utvikling som amatør, der det er «full spiker» fra start i stipulerte tre runder av tre minutter – mot proffboksingens i utgangspunktet langt flere runder, ofte inkludert «ta og føle på» innledningsvis.

– Bedre markedsføring

Gedminas er delvis enig. Han sammenligner amatørboksing med en 100-meter i friidrett, og proffboksing med en 1500-meter. Han mener imidlertid fire-fem proffkamper i året – med fire til seks runder – ville gjort ham til en bedre bokser i 15–20 årlige amatørkamper.

– Det ville utviklet min stil på en bedre måte, med hardere slag og bredere erfaring. Det kunne også gitt meg bedre markedsføring og synlighet. Mer spennende for folk, sier Gedminas.

Boksepresidenten vedgår at forbundet er opptatt av økonomi når det gjelder vedtaket om proff-nei. Gedminas og Norges andre internasjonale boksere har møtt, og vil møte, utenlandske amatører som også er proffer. Det paradokset synes ikke Slåke er så stort – og hevder det skjer svært sjelden.

– Det koster kanskje opp mot hundre tusen kroner å sende en av våre boksere til VM. Vi vil at det skal være en norsk bokser under Norges bokseforbunds system, sier Slåke.

Hadi Srour fikk for to og et halvt år siden lov til å kombinere proffsatsing og amatørboksing med mål om å kvalifisere seg for 2020-OL. Den drømmen ble ikke oppfylt etter at han avla positiv dopingprøve og ble utestengt i fire år.

– Jeg ville ikke anbefale ungdom å bli proffbokser, med mindre det er et veldig stort talent, sier president Slåke.