SKEPTISK: Landslagstrener Fritz Aanes (t.v.) vil avvente før han tar med Felix Baldauf på landslaget. Dette bildet er fra VM i 2018.

Baldauf droppet fra landslaget: − Føler at jeg taper ansikt

Landslagsledelsen er usikre på om det er forsvarlig å la Felix Baldauf (27) fortsette å bryte på toppnivå med diagnosen Bekhterevs. Hovedpersonen nekter å la seg stoppe.

Av Per Opsahl

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er en av verdens beste brytere i min vektklasse, så dette er en prinsippsak for meg. Jeg føler at jeg taper ansikt når jeg ikke har kontrakt, sier Baldauf til VG og legger til:

– Jeg skal vise dem at jeg må være med.

Tidligere i høst fikk han vite hvorfor smertene i kroppen og skadeproblemene har eskalert de siste årene. Han har «inflammatorisk ryggsykdom», kjent som Bekhterevs. Det er en tilstand som gir smerter i ledd i ryggen, bekkenet og hofter. Baldauf har begynt på medisiner, men landslagstrener Fritz Aanes og assistent Stig-André Berge era avventende.

– Det er utelukkende på grunn av helsen hans. Vi er usikre på om det er forsvarlig at han skal bryte med de utfordringene han har, sier Aanes til VG.

Han nektet å ta med Baldauf i VM i oktober, og er fortsatt bekymret.

I VERDENSTOPPEN: Felix Baldauf tok EM-gull i 2017. Her jubler han etter en seier i innledende kamper i VM i 2018.

les også Bryteprofilen VM-vraket etter alvorlig diagnose: – Ble forbannet

– Vi kjenner ikke til andre brytere som har denne diagnosen, og er usikre på om det er veldig smart å løfte på andre menn i 100-kilosklassen. Vi må sikre oss at Felix ikke får varige mén, sier Aanes.

Da herrelandslaget i bryting for 2022 nylig ble presentert var derfor ikke Baldauf blant de seks navnene som har fått kontrakt. 27-åringen sier han setter pris på at ledelsen er bekymret for ham, men er fast bestemt på å kjøre på for fullt.

– Økonomisk betyr det ikke noe, og jeg får jo trene med landslaget. Det går mer på ære, sier europamesteren fra 2017.

God effekt

– Hvordan arter sykdommen seg for deg nå?

– Medisinene fungerer veldig bra, og jeg har vært i full trening siden tre uker før Oslo-VM. Jeg er kvitt 80 prosent av smertene, så det er en helt ny tilværelse for meg.

les også Brytetalentet tatt med på landslaget etter VM-bråk: – Nødt til å levere

– Jeg har fått beskjed fra legene om at jeg kan kjøre på som vanlig, og for meg er det to treningsøkter hver dag. Jeg kjører på, sier Baldauf.

Han skal delta i NM på Lambertseter i helgen, og det blir den første konkurransen etter OL-kvalifiseringen mai.

Unggutten Marcus Worren, som fikk sjansen i VM på bekostning av Baldauf, blir trolig den argeste konkurrenten i 97-kilosklassen.

– Jeg skal ta det NM-gullet ganske greit, men det blir spennende å se hvordan kampformen er. Jeg gleder meg skikkelig, sier Baldauf som skal ha med seg klubbtrener i Braatt, Eren Gjægtvik, i jakten på NM-tittelen.

PS! Det neste store mesterskapet for seniorbryterne er EM i Budapest i mars neste år.