TYNGRE: Andy Ruiz Jr (t.v.) har lagt på seg syv kilo etter det første møtet med Anthony Joshua. Dette bildet er fra fredagens innveiing. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

I kveld forsvarer Ruiz boksebomben – har lagt på seg syv kilo

Andy Ruiz Jr (30) sjokkerte mange, ikke minst daværende tungvektsmester Anthony Joshua (30), da han vant på knockout i New York i juni. Lørdag kveld er det klart for returkamp, og en av årets aller største boksekamper.

Nå nettopp

Fredag veide Ruiz og Joshua inn i Darayeh, Saudi-Arabia, der den etterlengtede returkampen arrangeres foran 15.000 tilskuere. Det er litt over seks måneder siden Ruiz leverte en overraskelse, for de aller fleste, og vant på knockout mot Joshua i syvende runde i New York.

Meksikans-amerikanske Ruiz Jr har lagt på seg syv kilo siden forrige gang, og har nå solide 128 kilo fordelt på 188 cm kropp. Han har en langt mindre atletisk kroppsfasong en briten Joshua. Sistnevnte veide i går 107,5 kilo og er 198 cm høy.

– Kunsten i dette gamet er å treffe, og ikke bli truffet, uavhengig av hva vi veier, sa Joshua til Sky Sports etter innveiingen.

Briten har aldri vært lettere som proffbokser, og Ruiz er altså 20 kilo tyngre.

– Det fysiske er gjort, og nå er de bare det mentale som gjelder. Jeg fokuserer på det viktige og absorberer bort det som ikke er viktig, sa Joshua.

Joshua var ubeseiret før den første kampen mot Ruiz, og sto med 21 knockoutseirer på 22 kamper. Ruiz hadde tatt kampen på kort varsel, og ble tydeligvist undervurdert av Joshua og flere andre.

For selv om Ruiz måtte ned i kanvasen en tur i tredje runde, så kom han voldsomt tilbake. Joshua ble slått ned to ganger i tredje runde, og to ganger i syvende runde da kampen ble avgjort.

I Norge vises kampen på Viaplay (koster 499 kroner), og kampen er ventet å starte i 21.45-tiden.

Kritisk til Saudi-Arabia

Det har også kommet kraftig kritikk mot valg av kampsted. Boksemøtet føyer seg inn i rekken av idrettsarrangement som flyttes til nasjoner med mildt sagt frynsete rykte når det kommer til menneskerettigheter.

– Dessverre finner mange av disse sportsbegivenhetene sted uten at disse landene tar opp de grunnleggende årsakene til deres omdømmeproblemer – som langvarige og systematiske brudd på menneskerettighetene mot politiske motstandere og aktivister, utenlandske migrantarbeidere og kvinner, sier Adam Coogle, Midtøsten-forsker for organisasjonen Human Rights Watch, til CNN.

Promotor Hearn har avfeier kritikken mot såkalt «sportswashing» slik:

– Gå inn på kjøpesenteret. Gucci, Chanel, Starbucks – betydelige merkevarer som er villig til å drive business her, mens vi ikke skal akseptere en avtale om å ha en boksekamp med en annen mann i den mest brutale sporten fordi noen har en mening om «sportswashing»?

Det er en solid dose penger inne i bildet også, selvfølgelig. Ifølge kontrakten til det første møtet hadde Joshua muligheten til å gå en eventuell returkamp i England. Men angivelig skal flyttingen av kampen til Darayeh ha skaffet Matchroom og Eddie Hearn, Johsuas promotor, 40 millioner dollar ekstra. Joshua skal tjene en garantisum på minst 60 millioner dollar på kampen.

Hearn er for øvrig samme promotor som nå samarbeider med Cecilia Brækhus, og kan skaffe henne storkamp mot Katie Taylor.

Hva Ruiz sitter igjen med er usikkert, men han tjente rundt syv millioner dollar på den første kampen. 30-åringen har tre av de fire store tittelbeltene (WBA, WBO og IBF i tillegg til det mindre IBO-beltet), og står altså med 33 seirer (22 på knockout) og bare ett tap.

Hans eneste tap kom mot Joseph Parker i 2016.

Amerikanske Deontay Wilder har for øvrig det siste store beltet (WBC), og såkalt lineær tungvektsmester er britiske Tyson Fury. De to møtes i februar neste år – etter at den første duellen dem imellom endte uavgjort.

Tungvektsklassen i boksing er mer spennende enn på mange år, og uansett utfall i Saudi-Arabia lørdag kveld vil det bli noen solide kamper i 2020 også.

VG-tips: Enorm odds på Ruiz-knockout

Dette er kanskje årets største boksekamp.

Joshua er klar oddsfavoritt igjen, men denne kampen kan ansees som ganske åpen mellom to «knockoutboksere». At kampen avsluttes før tiden, uansett vinner, er meget sannsynlig og gir bare 1,23 i odds.

Ruiz var nede én gang, og Joshua fire i den første kampen. Det er mest fristende å satse på at Ruiz skal gjenta suksessen fra sist til svært pene 10 i odds, over dobbelt så mye som Joshua til 4.5.

Vi tar en råsjanse på knockoutseier til Ruiz til 10 i odds – det er godt betalt!

Publisert: 07.12.19 kl. 14:54

