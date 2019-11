STORTRIVES: Chuck Norris besøkte Norge og så ut til å storkose seg sammen med kampsportinstruktør Kenneth Fjeld. Kona Gena O’Kelley til høyre. Foto: Espen Solly/VG

Chuck Norris om møtet med Bruce Lee: – Han ville «drepe» meg

KROKSTADELVA (VG) Chuck Norris (79) har vært i Norge for å hylle ildsjelen og kameraten Kenneth Fjeld (44). Og den amerikanske kampsportlegenden og stjerneskuespilleren avslører samtidig at erkerivalen Bruce Lee allerede under deres første møte hadde meget skumle hensikter.

Og det var om mulig enda verre enn da de gikk løs på hverandre i nærkamper på filmlerret, skal vi tro Chuck Norris.

Når VG forteller at vi har «varmet opp» til intervjuet med en scene fra ikoniske «Way of the Dragon» ler han godt. Og forteller med innlevelse og latter hvordan han og Bruce Lee fikk øyekontakt, og senere møttes ansikt til ansikt i forbindelse med en VM-kamp. Norris skulle forsvare VM-tittelen i karate i mellomvekt foran fem tusen tilskuere – en tittel han holdt i seks år (1968 – 1974) – da Lee dukket opp ringside.

NÆRKAMP: Bruce Lee og Chuck Norris (t.v.) i filmen «Way of the Dragon». Foto: AFP / AFP

– Jeg spurte Bruce (Lee) om han ville møte meg i kamp. Eller kanskje spille inn en actionfilm ettersom vi begge bodde i Los Angeles. Han så på meg med det ansiktet og svarte: – Come on. I want to kill you..!

Drapstrusselen var imidlertid ikke så alvorlig. Det ble filmer i hopetall av det spektakulære slaget som gikk sin seiersgang verden over. Men for nordmenn er Norris kanskje mest kjent som hovedrolleinnehaver i TV-serien «Walker Texas Ranger».

Carlos Ray «Chuck» Norris Født: 10. mars 1940 (79 år). Sivilstatus: Gift med Gena O’Kelley. Yrke/karriere: Filmskuespiller, skribent, manusforfatter, karateutøver, taekwondoutøver, filmprodusent og stuntmann.

Kinesisk-amerikanske Bruce Lee endte sine dager allerede i 1973 – bare 32 år gammel – og hans død er myteomspunnet. Chuck Norris derimot lever i beste velgående. Lørdag stilte han opp i Krokstadelva vis-à-vis Mjøndalen i Buskerud. Den folkelige superstjernen med det brede gliset hilste begeistret på samtlige karateutøvere – over hundre i tallet – i Aesir Academy.

Når Norris får spørsmål om hvorfor han er i Norge svarer han at det er på grunn av Kenneth Fjeld. De to har utviklet et helt spesielt vennskap. Nordmannen fikk en muskelsykdom i barndommen – og var lenket til sengen – med små forhåpninger om å drive med idrett.

Her besøker han Krokstadelva:

Fjeld ble imidlertid frisk. Og inspirert av filmene til Norris kontaktet han The United Fighting Arts Federation, og ba om å få trene stilarten hans – Chun Kuk Do. Det ble trening med Norris i USA. Men veien til svart belte var ikke enkel medgir Fjeld overfor VG i lokalene i Krokstadelva sammen med sitt livs store mentor. Over 1200 timer i året måtte han nedlegge før han ble godkjent som stilartens mann i Norge og Europa for øvrig.

– Det er på grunn av Kenneth jeg er her. Han er en fantastisk mann, som gjør en kjempejobb med elevene sine. Det er ikke mange som har klart det du har klart, kamerat, sier Norris.

Fjeld tar til tårene. Men hans samfunnsengasjerte mentor og filantrop, som lærte kampsport under militærtjeneste i Sør-Korea (1958 - 1962), fortsetter.

– Jeg gjør dette for å gi unge en sjanse. Holde seg unna gaten. Og bygge opp selvtillit, sier Chuck Norris.

10. mars neste år fyller han 80 år. Formen er ikke helt som før. Men det er jammen ikke langt unna.

– Det handler om å trene og leve sunt. Men for min del endret livet seg etter at jeg ofret meg for kampsport. Steve McQueen (filmstjerne) var en av mine elever. Og da jeg la opp som profesjonell utøver, så var det han som introduserte meg for filmindustrien, og jeg sa: «La oss gi det en sjanse ...!», sier Chuck Norris.

Resten er historie. Men for Kenneth Fjeld er det flere kapitler som skal skrives.

– Jeg ble frisk av sykdommen fordi Chuck Norris tente en ild i meg gjennom filmene sine da jeg lå syk. Hadde det ikke vært for ham så hadde ikke jeg stått her i dag. Han er unik. Og han har et verdisett som vi underviser våre elever etter. Det er egentlig normal folkeskikk, som blir mer og mer borte i dag, fordi folk blir mer egosentriske, sier Kenneth Fjeld.

