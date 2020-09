Srour benektet påstand om dobbelt doping-brudd

ULLEVAAL STADION (VG) Følelsene overmannet den dopingtatte amatør- og proffbokseren Hadi Srour (24) da han forklarte seg under høringen foran Idrettsforbundets domsutvalg. Han risikerer fire års utestengelse fra all idrett.

– Tre dager etter (proff) kampen i Tyskland fikk jeg et brev fra Antidoping Norge. Jeg trodde det dreide seg om meldeplikten. Men det var at jeg hadde testet positivt for Epo i blodet, uttalte Hadi Srour i sin frie forklaring foran Domsutvalgets panel i Meet-salen på Ullevaal stadion tirsdag morgen.

Da måtte han innvilge seg en «time out». Domsutvalgets Marit Forsnes spurte om han trengte en pause. Hadi Srour svarte ikke umiddelbart. Han tok seg i løpet av kort tid inn igjen, og fortsatte sin forklaring overfor panelets tre medlemmer.

– Det første jeg tenkte var at det er genetisk. O₂-opptaket mitt har alltid vært høyt, fortsatte Hadi Srour.

Etter at høringen var avsluttet tirsdag, opplyste Domsutvalgets Marit Forsnes at «det er for tidlig å si» når en avgjørelse i saken vil foreligge.

Srour skal også ha tenkt at han kunne ha fått i seg «noe» via mat. Det forsto han ikke kunne vær tilfelle, etter å ha blitt klar over at syntetisk Epo må injiseres. Epo er naturlig til stede i menneskekroppen. Hadi Srour mener laboratoriet som analyserte hans positive prøve fra 15. juli i fjor må ha tolket resultatet feil, og at testen er negativ.

Ifølge Påtalenemndas Niels Kiær har to uavhengige Wada-godkjente laboratorier i Østerrike og Canada bekreftet norske antidopingmyndigheters tolkning av analysen, som viser spor av syntetisk Epo. Kiær krever maksimale fire år utestengelse for Srour i denne saken, minus ni måneder fratrekk for utholdt suspensjon. Det kunne ha vært 12 måneder, men Påtalenemnda hevder at Srour har brutt suspensjonsplikten ved å trene organisert i sommer.

FORSVARER DOPING-ANKLAGET: Advokat Brynjar Meling var med Hadi Srour under høringen i Domsutvalget på Ullevaal stadion tirsdag. Bokseren risikerer fire år utestengelse etter at ha avga en positiv Epo-prøve 15. juli i fjor. Foto: Terje Pedersen, NTB

Hadi Srour, som stilte til høringen med sin advokat Brynjar Meling, bestrider suspensjonsbruddet. Han mente i sin partsforklaring at han ikke har brutt meldeplikten fem ganger i løpet av to og et halvt år, slik Antidoping Norge ved påtalenemnda påstår. Tre brudd på meldeplikten i løpet av ett år, kan gi ett til to år utestengelse. Niels Kiær mener Srour har gjort seg skyldig i det, og at Srours brudd på meldeplikten alene burde gi to år utestengelse.

Pensjonert professor Erik Boye (73) vitnet til fordel for Hadi Srour. Han representerer en gruppe bestående av fire professorer og forskere – som i sin tid forsvarte Erik Tysse i en lignende Epo-sak.

De har ikke mottatt godtgjørelse for sitt Srour-arbeid og mener den fellende analysen av hans prøve er gjenstand for feil tolkning. Med andre ord at grunnlaget for «positiv» ikke holder mål.

AKTOR: Påtalenemndas Niels Kiær og Domsutvalgets Marit Forsnes under høringen på Ullevaal stadion tirsdag. Foto: Terje Pedersen, NTB

Selv om idrettsfysiolog Lasse Vestli Bækken, Antidoping Norges ekspert på biologiske profiler, under sin presentasjon viste til en forhøyet andel unge blodceller – sammenlignet med 13 foregående prøver i Srours blodprofil – i prøven Srour avla 15. juli i fjor.

Neste prøve lagt inn i Hadi Srours blodprofil er datert en måned senere, den 17. august i fjor. Den var tilbake på nivå med de tidligere.

Lasse Vestli Bækken anbefalte analyse for Epo. Han fikk da beskjed om at den allerede var «bestilt» foretatt ved bruk av Hadi Srours urinprøve fra 15. juli.

Antidoping Norges Vestli Bækken opplyste at effekten av Epo-bruk kan være lang, ettersom en blodcelle «lever» over hundre dager.

Yvette Dehnes er leder av dopinglaboratoriet ved Oslo universitetssykehus, som analyserte Hadi Srours prøve fra 15. juli i fjor. Hun uttalte i sin vitneforklaring at de uten tvil «bekreftet» prøven som positiv. På spørsmål fra Brynjar Meling om Epos halveringstid, svarte hun 23 til 27 timer – avhengig av måten det blir injisert.

Hadi Srours ekspertvitne Erik Boye avsluttet høringen med blant annet å hevde at «ingen synes dette er OK». Han viste til «svertingen» – frembrakt ved bruk av gel – i den visuelle fremstillingen av analysene i saken.

– Det er bitte små forskjeller her og der, sa Erik Boye – som mener at det ikke er tilstrekkelig for å kunne si at Hadi Srours prøve 15. juli inneholdt forbudt Epo.

– Vi konkluderer med at vi ikke klarer å finne forskjeller i de negative prøvene og funnene i Hadi Srours urinprøve. Laboratoriet kan ha blitt villedet. Alle kan gjøre feil, også Wada (verdens antidopingbyrå)-laboratoriene, tilføyde professoren.

Lederen av Norges dopinglaboratorium, Yvette Dehnes, gikk kraftfullt i rette med Boyes fremleggelse og påstander. Partene fremviste åpenbar sterk faglig uenighet.

– Vi er overhodet ikke interessert i å dømme uskyldige utøvere, understreket Yvette Dehnes.

Ps! Påtalenemndas Niels Kiær understreket i sin avsluttende prosedyre at «fire kjøringer» av dopingprøven alle viser de samme resultatene, og at meldepliktsdelen også er en viktig del av saken. Srours advokat Brynjar Meling mente på sin side at det ikke foreligger tilstrekkelige holdepunkter for at Srours urinprøve inneholdt spor av Epo, og at «det ikke bare er Srours karriere som står på spill» – men at man også kan stille spørsmål ved idrettsutøveres rettssikkerhet når – som han hevder – Påtalenemndas bevisførsel er så usikker som i denne saken.

