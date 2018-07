Meek-tap på poeng: – Fikk ikke prestert så godt som han kan

Publisert: 22.07.18 19:32 Oppdatert: 22.07.18 20:20

KAMPSPORT 2018-07-22T17:32:56Z

MMA-profil Emil Meek (29) tapte på enstemmig dommeravgjørelse mot Bartosz Fabinski (32) i kveldens UFC-oppgjør, etter at han måtte igjennom et nytt «brytemareritt».

Dommerne scoret kampen 30–27, 29–28 og 29–28, alle i favør Bartosz Fabinski.

Se opptak av kampen på Viaplay Fighting .

Hva som blir veien videre for Meek er vanskelig å spå, men man får ikke altfor mange sjanser i verdens største kampsportorganisasjon. Han tapte på enstemmig dommeravgjørelse mot Kamaru Usman i januar , og da ble han også dominert på bakken av en brytesterk motstander.

– Emil vant publikum og det er veldig viktig. Han sto for spenningen og underholdningsverdien i kampen. Han får nok flere kamper og jeg tror ikke det var ferdighetene det sto på i denne kampen, men mer at han ikke fikk prestert så godt som han kan, sier Mohsen Bahari, Meeks hovedtrener på Frontline Academy.

– Jeg syns Emil kriger og kjemper. Man ser virkelig hva han har lyst til å få til. Jeg føler den frustrasjonen han har nå. Jeg trodde at polakken til slutt skulle bli for sliten og falle for presset fra Emil. Jeg har fortsatt troen på Emil og tror at vi ikke har sett den beste utgaven av Emil enda, sier Jack Hermansson, som har fire seirer og to tap i UFC, til VG.

Lite action

Kampen mot Fabinski i Hamburg søndag ettermiddag var ikke av den mest underholdende sorten.

Den første runden var det polakken som dominerte. Etter en flying start av Meek, hvor nordmannen kom ut i 100 og prøvde først på et flygende kne, før han fikk inn en god høyrehånd, tok Fabinski kampen ned på bakken, der han er best. Polakken, som også kalles «The Butcher» (slakteren), var på topp gjennom nesten samtlige fem minutter av den første runden. Meek fikk til lite.

Meste foregikk på bakken

Også den andre runden startet bra for Meek, som fikk inn to gode slag. Men visen ble etter hvert den samme – Meek ble tatt ned og Fabinski var på topp og kontrollerte. Men Meek jobbet seg opp på beina utover i runden og fikk inn flere gode slag, som så ut til å ryste Fabinski.

Men med drøye 150 sekunder igjen av den andre runden tok Fabinski igjen kontroll, og kastet Meek hardt ned på bakken. De siste to minuttene var det polakken som lå på toppen og fikk også en skikkelig nedtagning, som så ut til å slå pusten litt ut av nordmannen.

Polakken mer sliten, men tok ned Meek

Den tredje runden ble mer stående. Det ble en skikkelig sluggerfest med harde slag fra begge i åpningen. Meek fikk inn flest slag, men Fabinski holdt ut og fikk 29-åringen ned på bakken med to minutter igjen av kampen.

Slik endte også fighten, med Fabinski kontrollerende i topp-posisjon og Meek liggende på bakken.

Og da ble det nok et tap for Meek i UFC-buret. Han har nå to tap og en seier siden han ble med i kamporganisasjonen etter seieren over Rousimar Palhares i mai 2016.

Kritisk Hardy

UFCs ekspertkommentator Dan Hardy, som også har konkurrert i weltervektklassen skjønte lite av den «ville» åpningen til Meek da nordmannen forsøkte seg på et «flying knee i løpet av de første sekundene.

Da han ikke traff gikk det veldig kort tid før Meek lå på bakken med polakken over seg.

– Nå som han har brukt nesten tre minutter på bakken, så kan man spørre seg om det var verdt å ta den flygende starten for så å havne i denne posisjonen, kommenterte Hardy mot slutten av første runde.

– Når man konkurrerer på toppnivå er det annerledes. På lavere nivå kan man overraske mange, men på dette nivået er folk bedre forberedt. Og Meek vet man at er en fyr som tar stor risiko, oppsummerte Hardy.

Meek klarte ikke å forsvare seg mot nedtagningen til Fabinski før i tredje og siste runde. Fabinski, som for øvrig ikke hadde gått kamp på nesten tre år, fullførte seks av ni nedtagninger og dominerte såpass mot Meek at poengseieren var som forventet.