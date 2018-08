OL-mesteren tok tittelen fra UFCs rekordmann

Publisert: 05.08.18 08:47 Oppdatert: 05.08.18 09:24

KAMPSPORT 2018-08-05T06:47:34Z

For ti år siden tok Henry Cejudo (31) OL-gull i bryting i Beijing. I natt ble han fluevektsmester i UFC, etter å ha slått «uslåelige» Demetrious Johnson (31).

Johnson, også kalt «Mighy Mouse» har vært fullstendig overlegen i UFCs laveste vektklasse. Han er den fighteren som har forsvart UFC-tittelen sin flest ganger i historien – 11 er tallet.

Men mot Cejudo var det altså slutt.

Da de to møttes i Las Vegas i 2016, så vant Johnson på knockout i første runde . I Staples Center i Los Angeles, en kort rusletur unna Cejudos barndomshjem, fikk den tidligere stjernebryteren sin hevn.

Se opptak av nattens UFC-stevne på Viaplay Fighting.

Det så stygt ut for Cejudo da han på merkelig vis fikk problemer med sin venstre ankel i første runde. Plutselig klarte han ikke å stå eller gå skikkelig, uten at Johnson hadde vært borti ham og forårsaket problemene.

Cejudo klarte likevel å fullføre runden, og problemene forsvant tilsynelatende. Det ble en tett og herlig fight mellom de to som altså måtte pine seg inn under 57 kilosgrensen tidligere i helgen. Cejudo hadde den tøffeste jobben med å få til akkurat det, men utover i kampen kom han sterkere og sterkere.

31-åringen hadde også et par nedtagninger som var med på å vippe rundene i hans favør.

Da poengene ble ropt opp etter fem runder, så hadde to av dommerne 48–47 i favør Cejudo. Han vant på «split decision», og fikk fortjent hyllest – også av Johnson som applauderte høflig.

– Fra OL-gull til UFC-mester. Jeg ble født her i Los Angeles, i en leilighet med to soverom. Så med hele mitt hjerte vil jeg takke fansen i California for støtten, sa Cejudo og utfordret umiddelbart vinneren av tittelkampen i bantamvekt – som ble avholdt rett etterpå.

Dermed kan det tyde på at det er duket for en «superfight» mellom Cejudo og TJ Dillashaw, som knocket ut Cody Garbrandt for andre gang .