Stjernemøtet mellom dronningen og tronarvingen

LOS ANGELES (VG) Søndag morgen bokser de hver sin kamp på stevnet i Los Angeles, men det er «duellen» Cecilia Brækhus (37) og Claressa Shields (23) som stjeler hele showet i oppkjøringen. Det kan ende med et gigantmøte i 2019.

– Hvis hun vil møte meg i 154 (super weltervekt), så blir det den største kvinnekampen noensinne. Men det er en stor risiko for meg selv og for henne, sier Shields til VG.

Etter pressekonferansen på Sheraton Gateway Hotel, en kort joggetur fra flyplassen i Los Angeles, poserte Brækhus og Shields sammen på podiet.

Brækhus med sine fem VM-belter i weltervekt (66,7 kg), og Ring Magazines «pound for pound»-belte.

Claressa Shields Født: 17.03.1995 (23 år)

Nasjonalitet: Amerikansk

Kallenavn: T-Rex

Høyde: 173 cm

Kampvekt: 72,6 kilo.

Amatørkarriere: 77 seirer - ett tap, OL-gull i mellomvekt i 2012 og 2016, VM-gull i mellomvekt i 2014 og 2016.

Proffkarriere: Syv seier (to knockout - ingen tap. VM-titler i super mellomvekt, og mellomvekt.

Aktuell: Går oppvarmingskamp for Cecilia Brækhus i Los Angeles, og møter belgiske Femke Hermans (9–1) med tre VM-belter i potten.

Shields med sine tre VM-belter i super mellomvekt og mellomvekt (72,6 kg). I tillegg hadde hun med seg OL-gullene hun sikret seg som 17-åring i London, og i Rio fire år senere.

På det ene av bildene VGs fotograf har tatt, viser de frem sine stoltheter mens Brækhus kaster et blikk bort på Shields’ OL-gull.

Cecilia Brækhus Født: 28.09.1981 (37 år)

Nasjonalitet: Norsk

Kallenavn: The First Lady

Høyde: 171 cm

Kampvekt: 66,7 kg

Amatørkarriere: 77 seirer - tre tap. VM-sølv i lett weltervekt i 2005, EM-sølv i lett weltervekt i 2004, og EM-gull i lett weltervekt i 2005.

Proffkarriere: 34 seirer (ni knockout) - ingen tap. Har fem VM-titler i weltervekt (WBA, WBC, WBO, IBF og IBO) og Ring Magazines «pound for pound-belte.

Aktuell: Går hovedkampen på et stevne i Los Angeles søndag morgen, og møter polsk-amerikanske Aleksandra Lopes (18 seirer, tre uavgjort, fire tap).

– Det ser ut som om hun har lyst på OL-medaljene dine ...?

– Haha! Hun burde ikke ha det, egentlig. Du får mye mer penger og respekt som profesjonell, men å delta i OL er stort. Det er egentlig noe man opplever bare én gang i livet, men jeg fikk oppleve det to. Kanskje hun bare vil ta på dem like mye som jeg vil ta på Ring Magazine-beltet hennes, sier Shields fornøyd mens hun kikker på bildet og spør om vi ikke har et der hun smiler.

Rørt Brækhus

– Jeg synes hun ser skikkelig «badass» ut. Det er et fantastisk bilde! Det er så mye historie her, at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne, sier Brækhus som blir litt satt ut når hun får se seg selv sammen med den unge, amerikanske stjernen.

– Det sier litt om hvilken tid vi kommer fra, for da jeg var amtørbokser fikk ikke kvinner lov til å delta i OL. Da Shields var amatør, så åpnet de endelig for kvinner i OL, og det var stort for oss alle. To gullmedaljer er enormt imponerende. Jeg skulle gjerne hatt et OL jeg også, men jeg fikk også oppleve mye, sier Brækhus som blant annet har VM-sølv som amatør.









1 av 3 ENDELiG: Cecilia Brækhus for øye på Claressa Shields når hun har satt seg ned på podiet. De to har aldri hilst på hverandre. Lech Klaudia

37-åringen med 34 proffkamper, og bare seirer, stirrer på bildet.

– Jeg ble faktisk litt rørt nå. Det må rammes inn. Det er en av pionerene i kvinneboksing, og så er det fremtiden. To av de største stjernene. Punktum, sier Brækhus og legger til:

– Dronningen og arvtageren!

Storfavoritter i forskjellige kamper

Brækhus skal søndag morgen, norsk tid, forsvare sine VM-titler mot polsk-amerikanske Aleksandra Magdziak Lopes, men kamp hun er stor favoritt til å vinne.

Shields bokser to vektklasser over, og det ligger tre VM-belter i potten når belgiske Femke Hermans står i motsatt hjørne. Shields går sin åttende proffkamp, men er også storfavoritt. Hun er det soleklart største talentet i kvinneboksingen nå.











1 av 4 VEIDE INN: Cecilia Brækhus og Aleksandra Lopes på fredagens innveiing i Los Angeles. Lech Klaudia

Brækhus svarer følgende på VGs spørsmål om det ikke er helt opplagt at det må bli en superfight mellom de to:

– Nå har jeg først en kamp, som jeg ikke tror blir like lett som en del andre gjør. Så får vi se. Claressa har heller ingen enkel kamp nå, og det blir litt av et stevne.

– Men personlighetene, historikken og beltene – en kamp mellom deg og Shields ville vel generert enormt med interesse?

– Det er klart det ville det. Vi får se etter kampene i helgen. Det handler litt om vekt også. Claressa er en stor jente, og jeg er litt liten i min vektklasse, så vi må finne ut av det. Det er mye som skal ordnes før en slik megakamp skal på plass, men det ville blitt stort, sier Brækhus.

Klarer ikke weltervekt

Shields har lenge vært klar på at hun gjerne går ned til super weltervekt, og at Brækhus kan møte henne der. 23-åringen spøkte tidligere i uken om at hun kunne klare weltervekt også, men at hun da måtte ofre rumpa si – det var uaktuelt fordi hun er så fornøyd med den.

– Vi får se hvor mye rumpa hennes er verdt, utbryter Brækhus og ler før hun henter seg inn:

– Nei, det ble veldig feil. Det viktigste er å få på plass noe der alle er fornøyde, sier Brækhus.

– Det handler om hvem som blir nummer en. Det er en posisjon hun har på papiret nå, så hun trenger egentlig ikke å risikere den. Men hvis hun virkelig vil avgjøre hvem som er best, så blir det nok en kamp mellom oss, sier Shields.

