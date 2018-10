OVERLEGEN PÅ BAKKEN: Khabib Nurmagomedov kontrollerte Conor McGregor på bakken i nesten hele første runde. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Skandalescener etter at Nurmagomedov knuste McGregor

Russiske Khabib Nurmagomedov (30) vant MMA-oppgjøret mot irske Conor McGregor (30). Men skandalescenene etterpå kan få store konsekvenser. McGregor ble slått i ansiktet av en inntrenger i buret.

– Dette er det villeste jeg har sett i alle mine år som UFC-kommentator! Dette er en mørk dag for sporten. Det var en så stor kveld, og en spektakulær seier for Khabib, og så skjer alt dette. Det er så utrolig skuffende, sa profilen Joe Rogan mens Nurmagomedov fraktet ut – samtidig som rasende tilskuere kastet ting etter ham.

Det mye omtalte bussangrepet i New York tidligere i år, har tydeligvis skapt et enormt hat mellom leirene til Nurmagomedov og McGregor.

Etter at Nurmagomedov hadde avgjort kampen i fjerde runde, så ble det stygge scener.

– Tre av karene til Nurmagomedov er blitt arrestert og tatt med til arresten, sa UFC-president Dana White rett etter at kaoset var over.

McGregor slått av inntrenger

Seierherren var rasende, hoppet over burveggen og angrep en tilskuer – trolig en i trenerteamet til McGregor ved navn Dillon Danis.

– At han hopper over og angriper noen blant publikum. Det er så idiotisk, unødvendig og dumt etter en så spektakulær seier, sa Rogan.

Samtidig ble McGregor angrepet inne i buret av en ukjent mann som hoppet over burveggen bak den intetanende superstjernen, og begynte å slå ham. Mannen er foreløpig ikke identifisert, men det hevdes at han er en del av teamet til Nurmagomedov.

Kaoset var komplett, og det tok flere minutter før McGregor ble geleidet ut av buret.

Nurmagomedov var rasende fordi han ikke fikk tittelbeltet sitt som bevis på at han fortsatt er mester i UFCs lettvektsklasse. Den normalt sindige russeren virket ute av balanse da han diskuterte med UFC-president Dana White, som nektet å gi ham beltet.

– Det jeg tror kommer til å skje hvis jeg gir deg beltet nå, er at det blir kastet ting inn i buret fra tribunen og at flere blir skadet, sa White før Nurmagomedov ble geleidet ut til pipekonsert og utskjellinger fra tribunene.

– Dette kommer til å få store konsekvenser. Dette er fryktelig. Det Khabib har gjort her. Han kommer til å få bot, kanskje bli fratatt tittelen. Dette er ikke ferdig her, sa en opprørt Rogan.

Tidenes største MMA-kamp

Superstjernen McGregor, mannen som har gjort MMA-sporten til en verdensidrett, og ubeseirede Nurmagomedov møttes i buret i T-Mobile Arena i Las Vegas foran 20.000 tilskuere i dag tidlig, norsk tid.

Det er ventet å bli tidenes mest solgte MMA-oppgjør når det kommer til «pay-per-view»-salg i USA.

Første runde foregikk på bakken i over fire minutter, og det var Nurmagomedov som kontrollerte iren hele tiden – uten å gjøre særlig skade.

Tidlig i andre runde ble det dramatisk da Nurmagomedov traff med et høyre slag som rystet McGregor og sendte ham på rumpa. Sistnevnte kom seg opp og svarte, men ble raskt tatt ned og ble kontrollert av russeren på bakken igjen.

Frustrerende for McGregor, og frustrerende for publikum. McGregor fikk enormt med juling Nurmagomedov, og så helt sjanseløs ut.

Men McGregor kom seg opp på slutten av runden – til stor jubel.

I tredje runde virket begge fighterne slitne, men kampen foregikk stående og McGregor var langt mer komfortabel. Han forsvarte nedtakningsforsøket til Nurmagomedov etter halvannet minutt og kampen virket mye mer åpen.

Til enorm jubel utvekslet de to slag mens de stirret hverandre i øynene. Bortsett fra noen få sekunder foregikk runden stående.

Nurmagomedov var nydelig frustrert etter runden, fordi han mente McGregor holdt ham i hansken – noe som er ulovlig.

I den fjerde runden ble det avgjort. Da to minutter gjensto hadde Nurmagomedov ryggen til McGregor, og iren måtte tappe ut som følge av «rear naked choke». Da var det 1.57 igjen av fjerde runde.

Comeback

Det er snart to år siden Conor McGregor sist var i aksjon i MMA-buret. Da ble han den første til å ta tittelbelte i to vektklasser, etter å ha knust Eddie Alvarez i New York.

McGregor var også mannen som bidro til at den opphaussede kampen mot Floyd Mayweather ble tidenes mest lønnsomme bokseoppgjør i august i fjor.

Dramatisk stevne

Det ble en rekke dramatiske kamper i Las Vegas i natt. I tungvektsduellen mellom Derek Lewis og Aleksander Volkov var det sistnevnte som gikk mot en klar poengseier – helt til Lewis vant på knockout sekunder før den tredje og siste runden var over.

Og oppgjøret mellom Tony Ferguson og Anthony Pettis var en vill duell, før Pettis måtte gi seg før tredje runde på grunn av et brudd i høyrehånden.

Ferguson er nå nestemann i rekken som skal kjempe om lettvekt-tittelen i UFC. Det blir trolig mot Nurmagomedov.