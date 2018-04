FORTSATT BEST: Rose Namajunas (t.v.) treffer med et høyreslag i oppgjøret mot Joanna Jedrzejczyk iBrooklyn i natt. Hun har fortsatt tittelbeltet i stråvekt. Foto: Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN

Namajunas forsvarte UFC-tittelen i thrillerkamp – Nurmagomedov ny lettvektmester

Publisert: 08.04.18 09:45

Rose Namajunas (25) sjokkerte MMA-verden da hun knocket ut Joanna Jedrzejczyk (30) i fjor. I natt beviste hun at det ikke var noe lykketreff. Khabib Nurmagomedov (29) tok en overlegen seier i kampen om lettvekt-tittelen.

Polske Jedrzejczyk virket fullstendig overlegen i stråvektdivisjonen, og var en av svært få stabile mestere i UFC-sirkuset. Den tidligere kickbokseren var ubeseiret som MMA-utøver og hadde forsvart tittelen sin fem ganger da Namajunas ble satt opp til å være neste offer.

Slik gikk det altså ikke, og i november vant Namajunas på knockout før to minutter var gått av første runde .

Jedrzejczyk kalte det en «fluke», og har understreket at hun hadde store problemer i forhold til vektkutting før den første kampen. I natt var det hevntid, men det endte bare med at det rettmessige mesteren ble bekreftet.

For amerikanske Namajunas leverte varene på nytt, og det mot Jedrzejczyk som var langt mindre preget av vektkutt denne gangen. Det ble fem tøffe runder i Brooklyn, New York, og til slutt hadde alle de tre dommerne 49–46 i favør Namajunas.

Men kampen var tett og jevn, og etter at Namajunas startet sterkest, så kom Jedrzejczyk sterkt tilbake. Hun traff med en rekke lave spark mot Namajunas’ venstreben, og i tredje og fjerde runde virket mesteren preget.

Så avsluttet Namajunas sterkt i siste runde, med gode slagvekslinger og ikke minst en nedtakning helt på tampen.

Nurmagomedov vant hovedkampen

På stevnets hovedkamp sikret Kahbib Nurmagomedov seg, som forventet, tittelen i lettvekt etter en overlegen poenseier mot Al Iaquinta. Russeren hadde åtte mot null nedtakninger i kampen, og var totalt dominerende hele veien. To av dommerne hadde 50–43, og det sier litt om hvor ensidig det var.

Iaquinta var motstander nummer tre, etter at både Tony Ferguson og Max Holloway måtte trekke seg i det som har vært en kaotisk uke på mange måter i UFC.

Forrige lettvektmester, Conor McGregor, ble arrestert etter å ha ledet et angrep på en buss i Brooklyn torsdag. Inne i bussen satt blant andre Nurmagomedov.

Nå ville det vært naturlig med et oppgjør mellom Nurmagomedov og McGregor, men sjansen er stor for at sistnevnte har brent de aller fleste broene med UFC. I tillegg må han regne med en fengselsstraff.

Nurmagomedov har nå 26 seirer på like mange kamper i MMA-buret, og nå har russeren omsider skaffet seg et tittelbelte. Neste kan bli Ferguson eller Holloway, men selv ønsker han seg noe annet:

– Jeg vil fighte mot Georges St-Pierre i Madison Square Garden, sa Nurmagomedov før han hyllet sin motstander.

– Iaquinta er en ekte gangster. Hvor er Conor? Han ville slåss med en buss, mens Iaquinta er en skikkelig gangster.

