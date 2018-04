AVHENGIG AV GOLOVKIN: Cecilia Brækhus forbereder seg som om hun skal gå kamp, og her varmer hun opp ved siden av et bilde av Gennady Golovkin. I bakgrunnen står Brækhus-hjelper Ingrid Egner. Foto: Bjørn S. Delebekk

«VM i venting» for Brækhus: – De jobber på spreng

Publisert: 12.04.18 09:26

SANTA MONICA, LOS ANGELES (VG) Cecilia Brækhus (36) trente i går kveld, lokal tid, uten at hun vet om det blir kamp 5. mai. Superstjernen Gennady Golovkin (36) har nemlig fortsatt ikke fått motstander.

– Jeg har ikke hørt noe mer, men så lenge jeg ikke har fått noen annen beskjed er det sånn at de jobber på spreng, sier Brækhus til VG.

«De» betyr først og fremst promotor Tom Loeffler i K2 Promotions, som forsøker å redde stumpene av det planlagte stevnet der Golovkin opprinnelig skulle bokse mot den dopingavslørte meksikaneren Saul Alvarez.

Golovkin vil etter eget utsagn svært gjerne bokse 5. mai uansett, men jakten på en motstander viser seg å være komplisert. At det er svært kort tid igjen til 5. mai gjør ikke arbeidet mindre utfordrende.

– Dette er jo sånn det er i proffboksing. Det er mange puslespillbiter som skal falle på plass. Jeg kan ikke annet enn å satse på at det ordner seg, sier Brækhus.

Hun har lagt treningsleiren sin til et boksesenter i Santa Monica, og har fortsatt som utgangspunkt at det blir kamp om drøyt tre uker.

Selv har hun en ikke offentliggjort motstander klar, men så lenge verdens antatt beste mannlige bokser, Gennady Golovkin, ikke har fått motstander, blir det heller ikke noe stevne.

I går skal blant andre irske Spike O’Sullivan ha meldt ifra at han ikke er aktuell til å utfordre Golovkin, som altså legger fire VM-belter i mellomvekt i potten.

Det florerer av rykter rundt hvilke motstandere som ikke lenger er aktuelle til å møte Golovkin, og ikke minst hvor stevnet skal arrangeres. T-Mobile Arena i Las Vegas er ikke lenger aktuelt, og nå skal også MGM Grand Arena være ute av bildet.

Los Angeles Times meldte for et par dager siden at StubHub Center Arena, hjemmebanen til LA Galaxy, er et hett alternativ dersom det blir stevne.

Og blir det stevne er altså Brækhus mer enn klar til å gå sin 33. proffkamp i karrieren. Hun har kommet seg inn på hovedkortet til stevnet som i så fall sendes på storkanalen HBO, enten åpent eller via såkalt «pay-per-view».

– Det vil være en glimrende anledning til å vise seg frem for det amerikanske boksepublikumet. Det er klart at jeg håper dette går i orden, men akkurat nå får jeg ikke gjort noe annet enn å trene og forberede meg som vanlig, sier Brækhus.

