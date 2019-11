Brækhus stråler før «comebacket»: – Har fått rojal behandling

LE CASINO MONTE CARLO (VG) Lørdag møter Cecilia Brækhus (38) argentinske Victoria Bustos (30) i en knøttliten sal i det fasjonable kasinoet i Monte Carlo. Men kampen er et stort utstillingsvindu.

– Det er forventet 3–400 tilskuere, så dette blir en veldig spesiell opplevelse. Jeg har skjønt det slik at det er veldig høflig, og ikke det vanlige boksepublikumet. Det blir en veldig intim stemning her, sier Brækhus til VG.

Hun er en av hovedattraksjonene på et internasjonalt stort stevne. Kampen hennes vises på Sky Sports i England, DAZN i USA og Viasat i Norge. Det er muligheter for å nå et nytt publikum, men da må Brækhus overbevise mot Bustos.

– Det å få oppleve det her i karrieren min er utrolig moro, men på den andre siden, så er det millioner av mennesker som vil se kampen på TV. Den skal sendes i USA, England, Skandinavia, Russland og Kina. Denne kampen vil gå jorden rundt, sier Brækhus fornøyd.

Torsdag stilte Brækhus på pressekonferanse i lokalene i det berømte kasinoet. Det er i det samme rommet bokseringen skal settes opp, og det blir plass til bare i overkant av 300 tilskuere - det betyr ikke at stevnet er lite, men det er beregnet for TV-publikummet.

HOVEDPERSON: Cecilia Brækhus skal gå den nest siste kampen lørdag kveld. Her tar hun plass på podiet, med den verdenskjente ringannonsøren Michael Buffer i forgrunnen. Foto: Per Opsahl

Brækhus tok plass på podiet med alle beltene sine, og resten av bokserne som skal i aksjon lørdag kveld.

Den verdensberømte ringannonsøren Michael Buffer åpnet pressekonferansen, og promotor Eddie Hearn benyttet anledningen til å rose Brækhus for det det hun har betydd for kvinneboksing.

– Det er mye på grunn av Brækhus at kvinneboksingen har en helt annen status og bredde i dag. Hun har vært med hele veien. Før var ikke engang kvinnekampene på TV, sa Hearns og ga ordet til Brækhus.

NESTE HINDER: Victoria Bustos (t.h.) blir neste utfordring for Cecilia Brækhus. Her overvåker promotor Eddie Hearn «staredown»-seansen etter torsdagens pressekonferanse. Foto: Terje Bendiksby

– Først vil jeg si takk så mye, for jeg og temaet har fått rojal behandling siden vi kom hit, sa Brækhus.

Hun var smilende og fornøyd, og virket trygg og selvsikker etter å ha vært flere måneder i treningsleir i Big Bear, Los Angeles, med sin nye trener Abel Sanchez.

Det er snart 13 år siden hun gikk sin første proffkamp, og i løpet av de siste årene har hun blant annet opplevd å få lov til å bokse på hjemmebane i Norge – og slå igjennom i USA.

– Jeg er veldig glad for alt jeg har opplevd, og det er ikke mange som har vært med så lenge at de har sett begge sider av utviklingen i kvinneboksingen. Vi fikk ikke lov til å delta i OL, og TV ville ikke vise kampene våre, forklarte Brækhus.

– Det som har skjedd de siste ti årene har vært fantastisk å få være en del av.

Ubeseirede Brækhus går om to dager sin 36. proffkamp, og har nettopp fylt 38 år. Det er snart et år siden hun sist var i ringen og slo Aleksandra Lopes i Los Angeles. Da sa hun til VG at hun for første gang virkelig hadde tenkt tanken på å gi seg.

Nå er hun likevel tilbake, og klar for å starte på det som trolig er hennes siste kapittel i den aktive boksekarrieren.

