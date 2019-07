SVENSK YNDLING: Frida Wallberg (t.h.) var flere ganger verdensmester i proffboksing. Her er hun gjest hos Fredrik Skavlan i 2014, for å snakke om den alvorlige skaden hun pådro seg i bokseringen. Foto: FREDRIK PERSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Wallberg innlagt på sykehus etter anfall: – Ble redd

Tidligere proffbokser Frida Wallberg (36), som pådro seg alvorlige hodeskader i en kamp for seks år siden, ble tirsdag innlagt på sykehus i Linköping etter å ha fått et voldsomt anfall.

– Jeg har det ikke bra, og ble redd. Jeg ble lagt inn med hjerteklapp og skjelvinger over hele kroppen, sier Wallberg til Aftonbladet.

Det er litt over seks år siden Wallberg ble rammet av hjerneblødning i VM-kampen mot Diana Prazak i Stockholm. Ringside satt Cecilia Brækhus på første rad, og så en mulig fremtidig motstander bli alvorlig skadet. Wallberg ble hasteoperert for hjerneblødning, men overlevde og måtte igjennom en lang rehabiliteringsprosess.

Men Wallberg har aldri lagt skjul på at hun har store problemer i hverdagen med konstant hodeverk og svekket livskvalitet. Hun har født to barn etter ulykken, og har også en datter som var seks år gammel da moren ble skadet.

Wallberg har flere ganger vært så dårlig at hun har vært innlagt, og i januar ble hun hentet av ambulanse etter å ha mistet bevisstheten i sitt hjem.

Tirsdag ble Wallberg rammet av et nytt anfall, og ble lagt inn på akuttavdelingen på Linköping Sykehus.

– Jeg hadde en hvilepuls på 113 da jeg ble lagt inn, og var skjelven i hele kroppen. Da blir man redd og lurer på hva det er. Jeg hadde ikke hodesmerter da, men de kom etter at jeg hadde kastet opp, forteller Wallberg.

Hun får nå kortisonbehandling, og er fortsatt innlagt på sykehuset.

– Mitt liv er så begrenset i hverdagen. Det å ha smerter hele tiden går kraftig utover psyken, sier Wallberg.

TRENER FORTSATT: Frida Wallberg har trent mye på veien tilbake etter skaden. Her feirer hun målgang i Vasaloppet i 2014. Hun har også bokset, uten slag mot hodet, som en del av opptreningen. Foto: ULF PALM / TT / TT Nyhetsbyrån

VG intervjuet i fjor boksetrener Lucia Rijker, som trolig reddet livet til Wallberg da hun reagerte raskt på symptomene da den svenske stjernen ble skadet.

– Det var så mye som var galt den kvelden ... Mange som ikke gjorde jobben sin, men jeg forsto raskt hva som skjedde. Det reddet kanskje livet til Frida. Dommeren, ringlegen og treneren hennes forsto ikke hvor ille det var, sa Rijker til VG.

Oppkjøringen til kampen mellom Prazak og Wallberg, og den sjokkerende skaden er innholdet i dokumentarfilmen «Bittersweet» som kan ses på VG+:

To døde boksere

Tirsdag døde den russiske proffbokseren Maksim Dadasjev av hodeskadene han pådro seg i en kamp natt til lørdag, norsk tid.

I dag ble det kjent at den argentinske proffbokseren Hugo Santillan døde noen få dager etter at han kollapset i ringen like etter at lettvektsoppgjøret mot Eduardo Javier hadde endt uavgjort.

