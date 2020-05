VIL OPPGRADERE: Kai Robin Havnaa poserer med det «internasjonale» tittelbeltet i IBO i kjelleren hjemme hos mamma Turid Røseth i Hopestrand. Nå møter han mannen med VM-beltet i organisasjonen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Havnaa klar for tittelkamp mot bokser i verdenstoppen

Mannen som er rangert som den femte beste cruiservekteren i verden – IBO-mester Kevin Lerena (28) – forsvarer tittelen sin mot Kai Robin Havnaa (31). Mest sannsynlig går kampen i Oslo i september.

– Vi prøver å få til denne VM-kampen i Norge i september. Kai Robin følger i sin fars fotspor og blir utfordrer om en VM-tittel. Det blir et historisk stevne, sier promotor Nisse Sauerland til VG.

– Vinner Kai Robin Havnaa denne kampen er han helt der oppe blant «de store gutta», sier Thomas Hansvoll, tidligere proffbokser, nå Viasat-kommentator.

Den hittil eneste norske verdensmesteren i proffboksing på herresiden er Magne Havnaa, Kai Robins far. Han sikret seg cruiservekt-tittelen i WBO i 1990.

Lerena er mester i IBO – et forbund regnet som det femte største bak WBC, WBA IBF og WBO. Den sørafrikanske bokseren er i tillegg regnet av flere parter for å være helt i verdenstoppen i cruiservekt.

Ring Magazine har 28-åringen på femteplass, og Boxrec har ham som nummer syv. Lerena har blant annet vunnet mot danske Micki Nielsen og tyske Arthur Mann.

Havnaa er for øyeblikket rangert som nummer 64 i verden på Boxrec. Han sikret seg den «internasjonale» tittelen i IBO i 2019, og har siden da gått to kamper.

IBO-MESTER: Kevin Lerena (t.v.) forsvarte cruiservekt-tittelen mot tyske Firat Arslan 8. februar. Foto: Marijan Murat / dpa

Havnaa står med 16 seirer, 13 på knockout, og ingen tap så langt.

– Jeg kan bli verdensmester i profesjonell boksing! Lerena er helt i verdenstoppen og veldig sterk. Han har mye av alt, men det er fullt mulig å slå ham. Jeg har vært «underdog» flere ganger, spesielt som amatør i flere landskamper uten noe erfaring. Det er fullt mulig for meg å ta denne tittelen, sier Havnaa til VG.

«Southpaw»

Lerena er keivhendt, såkalt «southpaw», og vant sist på teknisk knockout mot den tyske veteranen Firat Arslan i februar.

– Han kommer garantert til å undervurdere meg, og tenke at det blir lett, sier Havnaa.

Norske boksere i VM-kamper: Cecilia Brækhus har hatt VM-titler i kvinneboksing siden 2009.

På herresiden er det bare Magne Havnaa som har VM-tittel. Han sikret seg WBO-tittelen i cruiservekt i mai 1990 da han slo Boone Pultz, etter å ha tapt det første oppgjøret. Han forsvarte tittelen to ganger.

Andreas Evensen gikk VM-kamp mot skotske Ricky Burns i super fjærvekt i forbundet WBO 2010, men tapte på poeng.

Thomas Hansvoll tapte på poeng mot franske Bruno Girard i lett tungvekt i WBA i 2002.

Ole Klemetsen tapte på poeng mot amerikanske Reggie Johnson i lett tungvekt i IBF i 1998.

Steffen Tangstad tapte på teknisk knockout mot amerikanske Michael Spinks i kampen om tungvektstittelen i IBF i 1986. Det var også kamp om den lineære tungvektstittelen.

Harald Skog tapte på knockout mot Victor Galindez fra Argentina i kampen om WBA-tittelen i lett tungvekt i 1976.

Svein Erik Paulsen tapte på teknisk knockout mot Alfredo Escalera fra Puerto Rico i kampen om WBC-tittelen i super fjærvekt i 1975.

Pete Sanstøl tapte på poeng i det som av mange ble regnet som VM-kamp i bantamvekt mot Panama Al Brown i 1931. Sanstøl står med 96 seirer, seks tap og åtte uavgjorte kamper i boxrec.

Tim-Robin Lihaug har en såkalt VM-tittel i ett tungvekt etter seieren mot Vartan Avetisyan i 2020 . Det er i forbundet WBF – som ikke kan regnes som et stort nok i denne sammenheng. Lihaug er nå rangert som nummer 89 i verden ifølge Boxrec Vis mer

Sauerland sier til VG at det er noen detaljer som gjenstår, men at partene er svært nær enighet. Det er slutten av september som er mest aktuelt tidspunkt, dersom det er mulig å gjennomføre av smittevernshensyn.

– Kan det være aktuelt å gjennomføre stevnet uten tilskuere på grunn av corona?

– Ja, det er absolutt et alternativ, svarer Sauerland som sier det er mest sannsynlig at stevnet vil bli arrangert i Oslo.

Rodney Berman i promotorselskapet Golden Gloves, som representerer Lerena, har publisert følgende Twitter-melding:

«Lerenas neste tittelforsvar er ferdig forhandlet til slutten av september – detaljer kommer snart.»

Havnaas navn er ikke nevnt i Twitter-meldingen, men det er ikke tvil om at det er 31-åringen fra Hopestrand utenfor Risør det er snakk om.

Lerena sikret seg IBO-tittelen første gang i 2017, og har siden da forsvart den seks ganger.

Det er en tittel som tidligere har tilhørt tyske Marco Huck og latviske Mairis Briedis – nå rangert som verdensener etter at Oleksandr Usyk gikk opp i tungvektsklassen. Lerena står med 25 seirer (12 på knockout) og ett tap så langt i karrieren.

– Helt rått

– Det er helt rått at Kai Robin får muligheten til dette. Det blir jo en ekstremt tøff kamp. Her møter han virkelig en bokser som er god. Han har en stor sjanse til å ta en VM-tittel, sier Viasats boksekommentator Thomas Hansvoll til VG.

– Lerena er veldig kompakt og tett i stilen. Det er vanskelig å få selvtillit mot ham, for alt går i den harde, kompakte guarden. At Ring Magazine har Lerena som nummer fem i verden sier hvor stor han er. Han kunne like gjerne hatt en av de virkelig store titlene, så god er Lerena. IBO har blitt regnet som det femte største forbundet, og noen hakk bak de «fire store», men dette er et forbund som ofte er med i potten.

les også Kommentator mener Havnaa tapte – håper sliteseieren blir en lærepenge

– Er Havnaa moden for en stor kamp som dette?

– Det gjenstår å se. Jeg må si at han ikke imponerte i Oslo sist, men jeg tror han lærte mye av den kampen. Det er jo ikke slik at den kampen viser hvor han står. Jeg tror kanskje en slik kamp er noe av det beste som kunne skjedd Kai Robin, sier Hansvoll.

