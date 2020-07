BOKSEMESTER: Cecilia Brækhus skal i ringen igjen i august. Denne gangen i helt nye omgivelser. Foto: Klaudia Lech

Brækhus bokser tittelkamp blant skyskrapere – uten publikum

Ingen publikum vipper ikke Cecilia Brækhus (38) av pinnen. 15. august står nok en gang alt på spill: – Jeg kan ikke huske sist jeg var i så god form, sier hun.

Om en drøy måned skal Cecilia Brækhus gå tittelkamp igjen. Da møter den norske boksedronningen Jessica McCaskill i Tulsa i Oklahoma, hvor fem belter står på spill.

Brækhus har blitt vant til kamper i store arenaer foran mye publikum – men denne gangen skal hun slåss i helt andre omgivelser. Coronaviruset smitter fremdeles tusenvis hver dag i USA, noe som skaper utfordringer for arrangørene.

Derfor er Brækhus’ kamp flyttet utendørs til spektakulære omgivelser, uten publikum til stede. På gaten i Tulsa, omgitt av skyskrapere, skal beltene forsvares.

– Jeg tror de beste vil tilpasse seg. Når jeg er i ringen, konsentrerer jeg meg om motstanderen og ingenting annet. Selvfølgelig kommer det til å bli annerledes, men jeg har vært borti mye rart opp gjennom karrieren. Jeg tror jeg har opplevd alt, så det blir ikke et problem i det hele tatt. Jeg er der for å gjøre en jobb, sier 38-åringen fra Norge under en streamet pressekonferanse.

– Kan knapt vente

Boksepromotør Eddie Hearn ledet intervjuseansen under pressekonferansen, hvor også motstander McCaskill var med på videostream.

Brækhus er ubeseiret i ringen siden den profesjonelle debuten i 2007, men amerikaneren har likevel troen på seier 15. august.

– Jeg er selvsikker. Man kan ikke gi seg nå. Det handler om hard trening og å legge igjen alt i ringen, sier McCaskill, som har to tap på ti kamper.

Brækhus er like sikker på at hun får sin 37. strake seier i karrieren.

– I flere måneder har jeg utelukkende fokusert på boksingen min. Jeg kan ikke huske sist jeg var i så god form, og jeg kan knapt vente på kampen. Jeg vil at Jessica skal være i best mulig form også, for det er den utgaven av Jessica jeg ønsker å slå, sier hun, struttende av selvtillit.

Miniturnering

Vinneren av Brækhus-McCaskill møter vinneren av Katie Taylor og Delfine Persoon, som bokses én uke senere. Taylor er, som Brækhus, ubeseiret og regnes av mange som favoritt mot belgieren.

Kampene i Tulsa blir som en miniturnering, og er et tiltak Brækhus tror kan gi økt oppmerksomhet rundt kvinneboksing.

– Vi trengte noen som tror på oss, som vil promotere oss. Vi har ventet på dette i hundrevis av år, sier bergenseren om de kommende kampene.

Publisert: 18.07.20 kl. 08:21

