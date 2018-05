Brækhus-motstanderen fyrer løs mot skeptikerne

Publisert: 02.05.18 10:41

SANTA MONICA, LOS ANGELES (VG) Kali Reis (31) har tapt 30 prosent av kampene sine, og skal møte ubeseirede Cecilia Brækhus (36). Men de som måtte mene kampen har liten sportslig verdi fnyser hun av.

– En seier mot Brækhus vil endre hele karrieren min. Det vil stabilisere mye, og det vil stoppe kjeften til de folkene som mener jeg ikke burde fått kampen, sier Reis.

– På papiret så har hun slått alle hun har møtt, og jeg har tapt. Men hvis du snakker med de folkene som har slått meg, så har jeg ikke bare vært en motstander. Jeg har tapt kamper, aldri blitt knust. Jeg er verdensmester i mellomvekt, og jeg er en god fighter, legger Reis til.

– Jeg omfavner det positive og det negative, folk får ha den meningen de vil og jeg elsker det, sier den karismatiske 31-åringen og slår ut med armene.

Brækhus hengte seg opp i ringdamene på pressetreffet – se video under:

Et solid internasjonalt pressekorps, i tillegg til VG og Dagbladet, hadde møtt frem for å følge den åpne treningen til Brækhus og Reis på Wild Card West Boxing Gym i Santa Monica i går kveld, norsk tid.

– Det er gjort «the american way», og det har vært opplegg med alt som kan krype og gå av media, sier en fornøyd Brækhus.

Grytidlig søndag morgen, kl. 05.00 hjemme i Norge, entrer hun ringen sammen med Reis på StubHub Center i Los Angeles. Internasjonalt blir kampen sett av flere millioner mennesker, og selv om det ikke er noen TV-avtale i orden i Norge, så garanterer nærmest promotor Tom Loeffler at det vil gå i orden.

Mange avtaler

Og promoteringsjobben før kampen er viktig. Mandag hadde Brækhus en runde innom en rekke TV-kanaler med base i Los Angeles, og tirsdag var det solid oppmøte i lokalet der hun har trent de siste ukene.

– Det er veldig morsomt å oppleve. Jeg har aldri gjort så mange intervjuer på så kort tid, oppsummerer Brækhus overfor VG etter at hun var ferdig med alt programmet.

Men hjemme i Norge har det altså ikke bare vært positiv respons etter at det ble klart at hun skal bokse mot amerikanske Reis i Los Angeles natt til søndag 5. mai norsk tid.

Reis har frem til nå vært et ukjent navn i Norge, og hun har altså tapt mot boksere som Christina Hammer og Hanna Gabriels i tillegg til Mikaela Laurén, den svenske bokseren som har blitt knocket ut av Brækhus to ganger .

– De som er skeptiske, hun har seks tap og har tapt for Laurén, hva vil du si til dem?

– Vet du hva, jeg bare ... Det er så deilig å være her borte, for her gleder folk seg til en stor kamp. Her er det så mye positiv glede rundt denne kampen, så jeg tror jeg bare skal fokusere på det, svarer Brækhus.

Reis har 13 seirer, seks tap og én uavgjort så langt i proffkarrieren. Nå er det altså snakk om en tittelkamp der Brækhus’ fem VM-belter i weltervekt står på spill.

Men Reis har aldri blitt knocket ut, og hun har stort sett bokset på «bortebane» , der jevne poengkamper har en tendens til å vippe i motstanderens favør.

– Jeg er positivt overrasket. Hun er faktisk ganske bra. Hun er spesielt sterk i «infight», noe som er typisk amerikansk, sa Viasat-ekspert Thomas Hansvoll til VG for et par uker siden og roset blant annet VM-kampen mot tyske Hammer .

– Vanskelig å toppe

Brækhus er svært stolt over å være del av den første kvinnekampen som vises direkte på storkanalen HBO, og føler seg sikker på at det er et utstillingsvindu som kan sette fart på drømmen om å slå igjennom i USA.

– Det skal bli vanskelig å toppe det her. Jeg husker etter første kampen i Oslo Spektrum så tenkte jeg at «dette er stort, men det kan jeg klare å toppe». Det som skjer på lørdag – det skal bli tøft å toppe.

– Føles det som en helt ny start i karrieren?

– Ja, det gjør jo litt det. I en alder av 36 år, og at jeg har vært så lenge i gamet er det selvfølgelig utrolig stort å få en «second wind»-start som det her.

– Du har tidligere sagt at du ikke skal bokse til du er 40 år ...?

– Nei, det skjer ikke. Det lover jeg. Det skjer aldri!

Kali Reis er klokkeklar når hun får spørsmål om hvem hun mener er tidenes beste kvinnebokser.

– Det er Brækhus, og det er ikke noe jeg sier bare fordi jeg skal møte henne. Jeg mener helt ærlig at hun er den beste. Jeg har studert henne, og sett opp til henne da jeg var yngre. Jeg beundrer virkelig det hun har oppnådd, og hun har en posisjon nå som jeg vil ha – med all respekt, sier Reis.

– Hva er dine styrker som bokser?

– Det får du se på lørdag, sier Reis og smiler lurt.

