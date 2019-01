IMPONERTE: Manny Pacquiao hadde Adrien Broner (t.v.) på gyngende grunn ved flere anledninger. Foto: Joe Camporeale / X02835

Bokselegenden med seier i natt – vil ha ny Mayweather-kamp

Manny Pacquiao (40) jubilerte med sin 70. proffkamp, og slo Adrien Broner (29) på poeng. Nå vil den filippinske folkehelten ha ny kamp mot Floyd Mayweather (41).

Per Opsahl

Publisert: 20.01.19 11:27

– Jeg er så glad for at Gud har gitt meg denne gode helsen, og i en alder av 40 år kan jeg fortsatt yte mitt beste. Jeg skulle gjerne vært mer aggressiv, men fikk beskjed av treneren min om ikke å ta for store sjanser, sa Pacquiao etter den klare og fortjente poengseieren.

Han beholdt VM-tittelen i weltervekt (WBA), og ble hyllet i MGM Grand i Las Vegas, mens Broner – kjent som en svært usportslig herremann – var sint på alt og alle fordi han mente han hadde vunnet kampen.

Nekter å legge opp

Flere ganger har det blitt spekulert i om Pacquiao, også kjent som «Pacman», skal legge opp.

– Jeg tror virkelig ikke at karrieren min er over. Jeg beviste det i min forrige kamp mot (Lucas Martin) Mathysse, og nå beviser jeg det igjen i en alder av 40. Manny Pacquiaos reise fortsetter videre, sa legenden som altså gikk sin 70. proffkarriere.

Han har tapt fire av sine 11 siste kamper, blant annet en fryktelig knockout mot Juan Manuel Marquez i 2012.

Han er uansett kjent som en av tidenes beste boksere, med VM-titler utrolige i åtte forskjellige vektklasser. 40-åringen nekter å gi opp boksingen, selv om han har tjent nok penger og forvaltet dem godt.

I hjemlandet er han senator og folkehelt, og etter nattens seier måtte han svare på spørsmål om han vil stille som presidentkandidat.

– Jeg tenker ikke på det akkurat nå, sa «Pacman».

Ringside i natt satt Mayweather, som blant annet er promotor og var medarrangør av nattens stevne. Etter kampen ble selvfølgelig et nytt storoppgjør tema. I mai 2015 møttes Pacquiao og Mayweather til tidenes mest innbringende boksekamp , og det var sistnevnte som vant på poeng i et underholdningsmessig skuffende oppgjør.

– Få ham til å komme tilbake til ringen, så kan vi fighte igjen. Jeg vil gjerne møte ham igjen, hvis han vil komme tilbake til boksesporten, sa Pacquiao uten at Mayweather ga noe som helst svar på det med kameraet rettet mot seg.