UFC-debutant brutalt knocket ut av Cyborg i tittelkamp

Publisert: 04.03.18 15:45 Oppdatert: 04.03.18 15:57

KAMPSPORT 2018-03-04T14:45:05Z

Yana Kunitskaya hadde aldri før gått en UFC-kamp før, og hun måtte opp i vektklasse før tittelkampen mot en av de beste MMA-utøverne på kvinnesiden noen sinne i Cris Cyborg. Da gikk det... som det måtte gå.

Cyborg åpnet med et smell og fikk inn et hardt slag, som rystet Kunitskaya, etter bare ti sekunder. Så klarte UFC-debutanten fra Russland overraskende å få Cyborg ned på bakken, der hun prøvde på en «rear naked choke». Cyborg kom seg unna forsøket til russeren, og etter minuttet var de tilbake på beina.

Så fikk Cyborg inn flere gode slag utover i runden, og etter 3 minutter og 25 sekunder av den første runden måtte Herb Dean avslutte kampen.

Seieren til Cris Cyborg, eller Cristiane Justino Venancio, gjør nå at hun har vunnet 20 strake MMA-kamper, hvorav de siste fem har vært UFC-kamper.

«Drømmekampen» mot landsmann Amanda Nunes kan fort bli en realitet i sommeren, men først skal Nunes møte Raquel Pennington på UFC 224-stevnet 12.mai i Brasil. Eller?

– Ja, det tror jeg, sa UFC-president Dana White på spørsmål fra reportere om den neste kampen for Cyborg er Nunes.

White ga også uttrykk for at Cyborg kan erstatte Pennington på stevnet i Rio.

– Det kan skje i Rio. Altså, hun har akkurat gått kamp, så med en gang adrenalinet går ned, blir hun sjekket ut medisinsk. Jeg tror hun mot Nunes er den neste kampen, ja, fortsatte White.

Cyborg var ikke like med på det.

– Jeg tror at UFC 224 kommer for kjapt. Jeg skal til Brasil og gjøre en masse ting, men vi får se.

Knocket ut for første gang

I stevnets co-main event knocket Brian Ortega brutalt ut den tidligere UFC-mesteren Frankie Edgar etter fire minutter og 44 sekunder av den første runden. Først landet han en albue i hodet på Edgar, før han fortsatte med en rekke slag som sendte Edgar til bakken. To slag til der gjorde biffen, før dommeren måtte inn og stoppe kampen.

Ortega har nå vunnet seks av seks UFC-kamper og 14 av 14 MMA-kamper han har gått. Han er også den første gjennom tidene til å avslutte Edgar - hans fem tidligere tap har alle kommet etter dommeravgjørelse.

Da valgte Conor McGregor å ta til Twitter. Iren sa selv at han hadde tilbudt seg å gå kampen mot Edgar etter at mesteren Max Holloway måtte trekke seg på grunn av en skade, men dette har teamet til Edgar selv nektet for.