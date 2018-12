AVGJØRELSEN: Her har Jack Hermansson festet giljotin-grepet som gjør at Gerald Meerschaert må «klappe ut». Foto: Viaplay

UFC-Hermansson herjet med motstanderen: – Fikk det til å se enkelt ut

Den svensk-norske MMA-utøveren Jack Hermansson (30) leverte en ny imponerende prestasjon da han knuste solide Gerald Meerschaert (30) i Milwaukee i natt.

Hermansson gjorde seg kraftig bemerket da han på utrolig vis, og med ribbensbrudd, vant oppgjøret mot Thales Leites i mai . Etter syv måneder borte viste svensken, bosatt i Norge og Oslo i mange år, at han endelig er tilbake for fullt.

Etter 15 sekunder i første runde tok han Meerschaert ned på bakken, og fra da dominerte han fullstendig før han avgjorde med en solid «giljotin choke» der motstanderen måte «klappe ut».

– De to siste seirene mine har smakt ekstra god. Det er den siste kampen man går som definerer deg som fighter, så dette føles utrolig deilig. Men jeg føler at alle kamper er like viktige, sa Hermansson til VG et par timer etter seieren.

Mens han fikk en «rolig kveld på jobben» mot Meerschaert, så var det langt tøffere for 30-åringen i mai - se videoen under:

Han står nå med fire seirer på sine fem siste UFC-kamper, og har for alvor skapt seg et navn i mellomvekt. Det ene tapet har kommet mot knallsterke Thiago Santos, som nylig slo Jimi Manuwa på imponerende vis i lett tungvekt – der han nærmer seg en tittelsjanse.

Amerikanske Meerschaert, som er fra Milwaukee der nattens stevne ble arrangert, kom til kampen med åtte seirer på sine ni siste. Også han hadde kun tapt for råsterke Santos. men det ble altså en maktdemonstrasjon av Hermansson. UFC-kommentator Daniel Cormier, mester i både lett tungvekt og tungvekt, oppsummerte det slik:

– Dominerende! Dominerende på bakken, banket ham opp, stresset ikke og avgjorde på submission.

Sammen med kommentatorkollega Paul Felder konkluderte Cormier:

– Han fikk det til å se enkelt ut!

På høflig vis ba beskjedne Hermansson om følgende motstandere da han ble intervjuet oppe i buret: Elias Theodorou (nummer 14 på rankingen), eller Brad Tavares (nummer 10).

– Det vil bli gode kamper, takk, sa Hermansson før han viftet med det norske og svenske flagget han alltid bærer med seg opp i buret.

Nå skal han en tur til Sverige, før det blir julefeiring med den norske kjæresten Nora Hartløvs familie i Bærum.

– Jeg håper på å være tilbake i buret igjen i februar/mars, avsluttet en fornøyd Hermansson overfor VG.

