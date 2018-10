OVER OG UT: Grace Bullen røk ut i semifinalen i VM mot sin kinesiske motstander. Bildet er fra kvartfinalen i mesterskapet onsdag. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Norges VM-gullhåp røk ut i semifinalen

KAMPSPORT 2018-10-24T15:21:23Z

Grace Bullen (21) skaffet seg kjapt en ledelse, men var sjanseløs og røk ut av semifinalen i bryte-VM omtrent før den var kommet i gang da kinesiske Ningning Rong «rullet» inn 12 poeng i løpet av noen sekunder.

Publisert: 24.10.18 17:21 Oppdatert: 24.10.18 18:57

– Grace hadde kampen, til det rullefestet. Da ble hun kanskje litt for ivrig, i stedet for å konsentrere seg om forsvar. Det er en taktisk sak. Hadde hun «satt» det der, ville det kanskje vært tvert om, sier Norges svenske landslagssjef i bryting, Lotta Andersson til VG.

Grace Bullen skal bryte om bronsemedaljen i VM i Budapest torsdag. Motstanderen er ikke klar. Det blir hun torsdag.

Lotta Andersson avviser at Grace Bullen begikk en taktisk blunder i semifinalen. Andersson vedgår imidlertid at Ningning Rong «var litt bedre» og at Norges VM-gullhåp etter tidligere møter var klar over Rongs sterke sider, nemlig ruller og hennes evne til å «skru med bena».

– Grace følte at hun kunne få tak da hun (Rong) rullet. Men hun satt seg fast, forklarer Lotta Andersson.

Hun påpeker at Grace Bullen fortsatt er ung, at hun er i veldig god form og at «dette er lærerikt» - selv om Grace Bullen naturlig nok er skuffet.

Norges Grace Bullen fra Fredrikstad vant gull i ungdoms-OL for fire år siden. I fjor sommer vant hun sitt første EM-gull i seniorklassen, i 58-kilosklassen. Det lyktes hun ikke i å forsvare i Russland i mai i år. Da røk hun med et brak ut i kvartfinalen i den tøffe 57-kilosklassen.

Hun var enormt skuffet da hun ikke klarte å kvalifisere seg til OL i Rio de Janeiro for to år siden, men brukte nedturen som motivasjon til videre satsing.

Etter å ha nedkjempet brasilianske Giullia Penalber De Oliveira i åttendedelsfinalen og Jong In-sun fra Nord-Korea i kvartfinalen i VM i Budapest sto hun overfor kinesiske Ningning Rong i semifinalen onsdag ettermiddag.

Grace Bullen ble seedet som nummer tre før VM, Ningning Rong som nummer to. Grace Bullen, i rød drakt, entret matten først - begge startet oppgjøret avventende. Men Bullen kapret de to første poengene etter et par minutter.

Hun virket kjappere og smidigere enn sin kinesiske motstander. Etter den korte hvilen halvveis innledningsvis, fikk imidlertid Rong inn et godt grep og fikse ruller - og rullet poengene inn mot en tilsynelatende sjanseløs Bullen.

Og med 12–2 var det over, nesten før det hadde begynt.

– Nå må hun lade om til bronsefinalen. Jeg har et godt håp at hun kan vinne den, sier Norges brytesjef Lotta Andersson.