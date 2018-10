GÅR KAMP I KVELD: Bernard Angelo Torres (t.v.) avbildet sammen med motstander Mikheil Gabinashvili på fredagens innveiing i Skien. Foto: Rune Støyva

Proffbokser Torres på «sparebluss»: – Hadde ikke noe valg

KAMPSPORT 2018-10-20T08:19:18Z

Bernard Angelo Torres (22) beskrives som den norske proffbokseren med størst potensial, og nå har unggutten fra Gran tatt et kostbart grep for å satse som proffbokser.

Publisert: 20.10.18 10:19

– For tre uker siden tok jeg og treneren min, Kjell Sørum, en nøye vurdering av fremtiden min. Vi ble enige om at jeg slutter å jobbe, for å kunne få mer tid til trening og hvile, sier Torres til VG.

Han har jobbet 60 % stilling i barnehage frem til nå, men fremover blir det bare noen få vikarvakter for å holde kontakten med barna og de andre ansatte.

– Dette gjør det selvsagt vanskelig økonomisk, men jeg hadde ikke noe valg dersom jeg skal nå toppen, sier 22-åringen som i kveld går sin sjette proffkamp på boksestevnet «This is my house 2» i Skien.

Stevnet sendes direkte på VGTV for VG+-abonnenter. Sendingen starter kl. 17.50.

Torres har vunnet alle sine fem første kamper, og tre på knockout, og nå møter han georgieren Mikheil Gabinashvili (syv seirer, ti tap), som skal være et svært overkommelig steg for Torres.

Se verdensstjernen presentere Torres som «Norges Pacman»:

– Først og fremst gjelder det å vinne i kveld, of gjør jeg det har mitt promotorselskap Maravill Boxing planer om en ny kamp allerede før jul. Jeg er veldig klar for å prøve meg i åtte runder, sier Torres.

Han har skrevet femårskontrakt med det spanske promotorselskapet.

Det er snart tre år siden han ble i hyllet i VG som «det største boksetalentet i Norge på 20 år ». Han klarte likevel ikke å kvalifisere seg til Rio-OL, og satset på proffkarrieren. Generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, kommenterer kveldens kamper på VGTV. Han har fortsatt store forventninger til Torres.

– Bernard skal ikke bli verdensmester i morgen, og han må bruke mye tid for å skaffe seg viktig erfaring nå. Boksemessig er han rå, men bredden er enorm i de mindre vektklassene, sier Nilsen til VG.

Torres bokser i super fjærvekt, og veide i går kveld inn under grensen på 59 kilo.

– Han er en anonym og stilferdig gutt, men folk blir imponert når de ser ham bokse. Han har et enormt uforløst potensial, og er utvilsomt den som har mest inne av dem som er profesjonelle i Norge nå, mener Nilsen.

PS ! Det er en rekke norske boksere som skal i aksjon i kveld. Ali Srour er første ut ca kl. 18.20. Deretter bokser Jamshid Nazari, Ingrid Egner, Torres, Alexander Hagen og til slutt Kevin Melhus. Se alle kampene her .