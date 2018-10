SLITER MED SYKDOM: Steffen Tangstad forteller om helseproblemene. Dette bildet er tatt i Tønsberg for to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tangstad rammet av nervesykdom: – Kan ikke gå uten gåstol

2018-10-28

Tidligere tungvektsbokser Steffen Tangstad (59) har mistet følelsen i hendene og føttene. Det skal ikke være boksekarrieren som er årsaken til sykdommen.

Publisert: 28.10.18 15:33

Han snakker ut om sin nervesykdom i et intervju med Tønsbergs Blad .

59-åringen er rammet av polynevropati. Det er en sykdom som gjør at perifere nerver i kroppen leder nervesignaler dårlig.

– Jeg har ikke følelse i føttene og fingrene, og jeg kan ikke gå uten gåstol. Jeg kan heller ikke skrive med penn og papir og det er vanskelig å lage mat. Jeg har problemer med å holde rundt kopper og glass. Det er ikke noe kraft, sier Tangstad til Tønsbergs Blad .

Han merket de første symptomene for halvannet år siden. Sykdommen skyldes ikke Tangstads boksekarriere.

– Utvikling av polynevropati kan ha mange årsaker, men boksing er ikke en av dem, sier overlege Sigrid Svalheim på nevrologisk avdeling på Rikshospitalet til TB.

Tangstad ble europamester i tungvekt i 1984 og 1986. I sistnevnte år bokset han også om VM-tittelen mot Michael Spinks i Las Vegas. Han er den eneste nordmannen som har bokset en slik kamp. Det ble tap på teknisk knockout i 4. runde. Tangstad la opp som bokser etter dette.

– Jeg var i grunnen ferdig med boksingen før jeg gikk inn i ringen den lørdagskvelden. Jeg var akkurat blitt pappa for første gang, og da jeg tapte var en epoke over. Det eneste jeg tenkte på var å komme meg hjem og starte et nytt liv, sa Tangstad i et intervju med NTB i 2016.