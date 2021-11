I VERDENSTOPPEN: Oskar Marvik feirer bronsen i VM i Oslo i oktober.

Marvik slipper kneoperasjon: − Nå går jeg for EM-gull!

Oskar Marvik (25) kunne i helgen juble for NM-gull, kongepokal og at han slipper meniskoperasjonen som ville holdt ham borte fra brytematten i et halvt år.

Av Per Opsahl

– Det er fantastiske nyheter at jeg slipper å gå under kniven, sier Marvik til VG.

Han hadde regnet med at EM i mars skulle ryke, men går nå rett inn i favorittsjiktet etter VM-medaljen han tok for en drøy måned siden – for øvrig med et ribbeinsbrudd som han måtte holde hemmelig.

– Nå går jeg for EM-gull! slår han fornøyd fast.

Det var allerede i januar at han pådro seg en kneskade som viste seg å være en sprekk i menisken i det høyre kneet. 25-åringen hadde bare OL-kvalifiseringen i tankene, og ville ikke operere da.

– Jeg roet ned treningsbiten som var provoserende for kneet, tapet og støttet det opp slik at jeg kunne bryte, forklarer Marvik.

OVERLEGEN: Oskar Marvik vant enkelt 130-kilosklassen i NM i bryting på Lambertseter i helgen. Han fikk også kongepokalen.

Det gikk bra. Han tok gull i Ungarn Grand Prix og viste meget lovende takter inn mot OL-kvalifiseringen. Men så fikk han corona, og OL-toget gikk uten at «Tåsenplogen» fikk være med.

Det ble en lang treningspause, men skaden hadde likevel forverret seg da det ble tatt nye bilder i juni.

– Jeg følte ofte at det var en kniv som gikk rett inn i kneet. Men så fikk jeg god behandling og satset mot VM i Oslo i oktober. Jeg tror også at «kraftgrytene» til mor hjalp meg veldig, humrer den digre og matglade Oslo-mannen.

Mamma og pappa Marvik om sønnens enorme matinntak:

Han sikret Norges eneste VM-medalje da han «ploget» seg til bronse i Jordal Amfi, og planen var å operere både kneet og skulderen ved disse tider.

– Etter VM tok vi nye bilder, og da var det overraskende at menisken var helt fin, forklarer Marvik.

Dermed blir det fullt kjør fremover, og det mest gledelige er at han nå kan delta i EM i Budapest i mars, et mesterskap han hadde regnet med ville ryke. En meniskoperasjon ville holdt ham ute i et halvt år.

BRONSEJUBEL: Oskar Marvik (t.v.) sammen med kiropraktor Jan Kristian Kielland Asmyhr etter VM-bronsen i Jordal Amfi.

Det er kiropraktor Jan Kristian Kielland Asmyhr som har fulgt opp meniskskaden til Marvik. Behandlingen var i form av såkalt PRP (Platerikt plasma). Enkelt forklart ble Marviks eget blod injisert i skadeområdet.

– PRP brukes for å bremse artroseutvikling i leddene, akselerere tilhelingsprosesser i sener, leddbånd og menisk i tillegg til å roe betennelsesreaksjoner, forklarer Asmyhr.

– Oskar er en sterk utøver som responderer godt på denne typen behandling. Sannsynligheten for at han ville bli bedre var stor, men det er ekstra gledelig at han ble helt bra, sier Asmyhr.