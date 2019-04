MMA: Norske Emil Meek (t.v.) i kamp med Jordon Mein i en kamp i Canada i 2016. Foto: Tom Szczerbowski / X02835

Kilder til VG: Tom Tvedt tapte i styret da MMA og thaiboksing kom inn i NIF

De omdiskuterte idrettsgrenene MMA og thai-boksing blir nå en del av Norges Idrettsforbund. Det var et «knapt flertall» i NIF-styret som sa ja.

Oppdatert nå nettopp







– Det var et delt styre, innrømmet styremedlem Kjartan Haugen, som fredag la fram nyheten i Idrettsstyrets «Åpen time».

Etter det VG erfarer skal idrettspresident Tom Tvedt ha vært kraftig imot det et flertall i styret hans landet på. Om begrunnelsen for ja til MMA og thai-boksing, sa Haugen:

– Vi har allerede tilsvarende idretter som benytter tilsvarende teknikker og knockout, og dette betyr at vi vil få det under norsk idrett i kontrollerte former og kan være med på å utvikle utviklingen i de to idrettene.

VG har så langt ikke fått kontakt med Tvedt fredag formiddag.

les også MMA-stjernen McGregor sier han legger opp

I en pressemelding fredag heter det at «Idrettsstyret vedtok med et knapt flertall opptak av MMA og Thaiboksing som nye idretter innunder Norges Kampsportforbund».

Begge idrettene ligger under Norges Kampsportforbund.

Det var torsdag kveld at styret i Norges idrettsforbund bestemte at kampsportene MMA og thaiboksing får bli en del av kampsportforbundet, og dermed også av idrettsforbundet. Det er bare amatørdelen av idrettene som blir tatt inn.

Idrettsmedisinsk etikkutvalg i NIF konkluderte med «ja» på grunn av likebehandling, men at det kan stride mot idrettens grunnverdier at det er lov å slå noen som ligger nede.

les også Hermansson knuste motstanderen på 49 sekunder – spår han er mester om et år

– De ser ingen grunn til å forskjellsbehandle MMA og thaiboksing fra allerede godkjente idrettsgrener, der knockout og kvelning kan forekomme, sa Kjartan Haugen under «Åpen time» fredag.

– Vi tror dette styrker rammevilkårene for norsk kampsport og gir mer effektiv ressursforvaltning, sier generalsekretær i Norges Kampsportforbund, Trond Søvik, i en pressemelding.

«Kampsportforbundet takker Idrettstyret for den gode saksbehandlingen og kloke vedtak», heter det.

Publisert: 05.04.19 kl. 10:58 Oppdatert: 05.04.19 kl. 11:11