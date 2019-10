FORTSATT ØVERST: Cecilia Brækhus har dominert weltervektklassen i over ti år. Her her hun i aksjon mot Kali Reis i mai 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus avfeier antydninger om «enkel motstand»: – Trist

Cecilia Brækhus (38) understreker at hun måtte møte argentinske Victoria Bustos (30) i Monte Carlo for ikke å miste tittelbeltet i IBF, og hun er ikke enig med dem som eventuelt måtte mene at hun møter for enkel motstand.

– Vi fikk beskjed om at Bustos var mandatory (førsteutfordrer, red.anm.) i IBF. Det betyr at jeg hadde valget mellom å møte henne, eller si ifra meg beltet, forklarer Brækhus til VG.

– Var det aktuelt å si ifra deg beltet?

– Det var aldri aktuelt, men å ha en mandatory er alltid utfordrende forhandlinger. Jeg er lettet og glad for at det og avtalen med Matchroom ble halt i land til slutt – i tide for meg til å beholde beltet.

Solid beltesamling

For tittelbelter er viktig i proffboksing. Brækhus har i over ti år hatt VM-beltet i weltervekt, og det er over fem år siden hun sikret seg det siste av «de fire store» – IBF-beltet – mot Ivana Habazin. I tillegg har hun WBA, WBC og WBO, pluss beltet fra det mindre forbundet IBO.

Brækhus forsvarer alle VM-titlene sine når Bustos er motstander i Monte Carlo 30. november. Den argentinske bokseren er altså plukket ut av IBF som førsteutfordrer i weltervekt, til tross for at hun stort sett har bokset i lettvekt og super lettvekt – én og to klasser under weltervekt.

MØTTE TAYLOR: Victoria Bustos (t.v.) tapte klart på poeng mot Katie Taylor i New York i april 2018. Foto: Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN

Bustos står med 19 seirer, men har aldri vunnet på knockout. I tillegg har hun fem tap. To av dem mot Erica Anabella Farias, som Brækhus slo i Bergen i 2017, og den irske stjernen Katie Taylor.

Da Brækhus bokset sin siste kamp i desember i fjor, mot Aleksandra Lopes – et relativt beskjeden navn.

Etterpå gjorde Brækhus det klart overfor VG at hun nå ville gå for de store kampene, men Bustos passer ikke helt inn i den kategorien.

– Er du «redd» for at folk skal tenke at «Cecilia Brækhus møter bare enkel motstand» nå som det blir en ny relativt ukjent motstander?

– Det bildet er bare skapt i Norge. Noe som er trist. Av de åtte siste kampene mine er fem verdensmestere og tidligere verdensmestere, sier Brækhus til VG.

Ny promotoravtale

Brækhus står med 35 seirer av like mange mulige i karrieren, og 38-åringen har de siste årene prioritert å skaffe seg et navn i USA.

Nylig signerte hun en avtale med promotor Eddie Hearn og Matchroom Boxing. Det er det samme selskapet som promoterer nevnte Taylor, og Amanda Serrano – som altså er store profiler både i USA og Europa.

– Avtalen med Matchroom er for å komme nærmere kamper som Serrano og Taylor, men spillet har bare så vidt begynt. Oppgaven min nå blir å sette standarden nå mot Bustos, slår Brækhus fast.

PS! Brækhus samarbeider også fortsatt med promotor Tom Loeffler, som har sitt hovedkontor i Los Angeles.

