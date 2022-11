SLUTTER: Stig-André Berge og Fritz Aanes avbildet før VM i Oslo i september 2021.

Profilene om brytebråket: «Jævlig situasjon» og «for mye kjefting»

Exauce Mukubu (21) mener Fritz Aanes (44) fikk ham til å føle seg som en taper, og Felix Baldauf (28) forteller at landslagsbryterne krevde endringer. Det endte med at Stig-André Berge (39) og Aanes takket for seg.

– Det er en jævlig situasjon med mange følelser. Jeg er sjokkert over hvordan det ble, sier Baldauf til VG.

Torsdag ble det klart at Aanes og Berge gir seg som trenere for herrelandslaget.

– Jeg så for meg at det skulle bli en slags enighet. Samtidig forstår jeg at det ble vanskelig for dem å fortsette når vi stilte en del krav, sier Baldauf.

– Hvilke krav?

– Det er vi utøverne enige om å holde internt. Vi har hatt møter om hvordan vi har oppfattet ting og at vi vil ha endringer. Det ble noen krav som vi sendte til Fritz og Stig-André, sier Baldauf.

Han har vært i en rekke konflikter med Aanes, men forholdet mellom dem har endret seg i positiv retning etter at Baldauf fikk «Bekhterevs»-diagnosen i fjor.

TETT PÅ: Felix Baldauf diskuterer med Stig-André Berge etter en treningsøkt i mars. I bakgrunnen følger Oskar Marvik med.

– En dritt

Mukubu tok et overlegent gull i U23-VM i oktober, til tross for at han ble kastet ut av landslaget i august. «Exo» hadde sitt eget opplegg i oppkjøringen, mens Berge og Aanes var med til mesterskapet.

– Fritz har kun det sportslige fokuset. Du får høre at du er dritt og det blir for mye kjefting. Du kommer på trening og er sliten, og så får du ikke et «hei» før han begynner å banne og kjefte, sier Mukubu til VG og understreker at han må tåle å få litt kjeft.

– Stig-André kjefter på meg han også, men sier mer «bra jobbet» og jeg sitter ikke igjen med følelsen av at jeg er en taper i livet.

Torsdag kveld fortalte EM-vinner Morten Thoresen til VG at han kan komme til å legge opp dersom Berge og Aanes ikke fortsetter.

– Morten er en fyr som tåler dette med å kjøre på og kjøre på. Han liker det, men jeg blir knekt av det. Jeg må ha en viss balanse der jeg får litt fra begge verdener, sier Mukubu.

Mukubu i TV-intervju etter gullet: – Jeg har vist at jeg klarer meg uten dem:

Hverken Aanes eller Berge har svart på VGs henvendelser. I en pressemelding uttaler de at «det blir vanskelig å videreføre den jobben som er påbegynt når vi og utøverne står så langt fra hverandre.»

– Er du redd for at landslaget rakner nå?

– Ja, det er jo fare for at gruppen splittes. Vi har hatt en styrke som lag, men når vi skriker etter endring må vi så for det vi har krevd. Jeg tror ingen så for seg at det skulle bli så drastisk, svarer Baldauf.

– Nå blir det en tøff periode fremover der vi må holde sammen og hjelpe hverandre. Det tar lang tid å bygge opp den kulturen vi har, men det tar ett sekund å rive ned, sier landslagskollega Oskar Marvik til VG.

LANGT SAMARBEID: Felix Baldauf masseres av Fritz Aanes i pausen i en VM-kamp i 2018. Daværende assistenttrener Eren Andre Gjægtvik gir også sine instrukser.

VM-bråk

VG vet at det var stor misnøye blant utøverne, i bryteforbundet og Olympiatoppen da Aanes gikk hardt ut i NRK etter at VM i Beograd i september.

Ingen av de norske bryterne var i nærheten av medalje, og den sportslige nedturen ble omtalt slik av Aanes:

– Det er en kjip følelse som trener når du føler at du ofrer mer enn utøverne. Noen ganger må man ta ansvar som trener, men ikke her. Det er ikke noe feil med programmet, det er feil med utøverne, sa Aanes til NRK.

En av utøverne som ikke lyktes i VM var Marvik, som skulle forsvare VM-bronsen fra Oslo i 2021. Han slet med en kneskade opp mot mesterskapet, og røk ut tidlig.

– Vi føler kanskje at vi ikke blir hørt og må ta mye av støyten når det går dårlig, mens når det går bra skal de på en måte ..., sier Marvik til VG og stopper opp litt:

– Jeg vil ikke si for mye.

Baldauf røk ut i åttedelsfinalen i VM i Beograd, og synes kritikken fra Aanes ble voldsom.

– Det er klart at det såret mange i gruppen, men det er ikke hovedgrunnen til misnøyen, sier Baldauf.

– Det har vært et ulikt syn og perspektiv fra trener- og utøverhold. Utøvere har ønsket å møtes på midten, men trenerne har sagt at de ikke vil gå ifra sin filosofi. Det er Fritz og Stig-André alene som tar dette valget, sier Marvik.