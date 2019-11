GJØR COMEBACK: Det er snart tre år siden Emil Weber Meek viste seg frem i UFC for første gang. Her på innveiingen i Toronto i desember 2016. Foto: Tom Szczerbowski / X02835

Meek om ny kamp og UFC-fremtiden: – Alle problemene har gitt meg et nytt perspektiv

Emil Weber Meek (31) har ikke signert kontrakten, men i dag sprakk nyheten om at MMA-profilen skal møte Jake Matthews (25) på UFC-stevnet i Aukland, New Zealand, 23 februar.

– Det var ikke meningen at dette skulle ut ennå, for avtalen er ikke signert. Men det blir kamp og dette er helt rått, sier Meek til VG.

Matthews er et solid navn, selv om han ikke er blant de store stjernene. 25-åringen har vunnet fire av sine fem siste kamper, mens Meek har to strake tap og kniven på strupen. Han vet at han antageligvis må vinne for å ha en fremtid i UFC.

– Jeg tenker at jeg er med for å slåss mot de beste, og da kan jeg ikke bekymre meg for hva som skjer. Vi skal alle dø en gang, og kan ikke gå og grue seg til det. Man må leve, og jeg synes dette virkelig er gøy, sier Meek ivrig.

– Det blir herlig å få gå kamp på bortebane mot en skikkelig kriger som ikke trenger å bekymre seg for tidsforskjell eller noe sånt. Det er den type utfordringer jeg trenger, legger Meek til.

Matthews har hatt UFC-kontrakt siden 2014, og siden da gått 12 kamper – med åtte seirer og fire tap som resultat. Meek debuterte i 2016, og etter seieren i Toronto har han altså tapt de to siste.

Han har hatt enorme skadeproblemer de siste par årene, og omtaler listen over skader som «lenger enn ønskelisten til julenissen». Meek har ikke vært i aksjon siden tapet mot Bartosz Fabiński i fjor sommer.

– Hvor mye bedre er du nå enn sist du var i aksjon?

– Tapet mot Fabiński var en krisekamp. Jeg har fortrengt den, og fornektet at den eksisterer, sier Meek og ler før han slår fast:

– Jeg er veldig mye bedre nå enn da. Jeg har lagt om mye på trening, kosthold og alt for å komme dit jeg er nå.

– Alle problemene har gitt meg et nytt perspektiv på ting. Jeg har virkelig skjønt hvor mye jeg elsker idretten og sirkuset rundt. Jeg elsker mediene, rampelyset og det å gå inn til kampene mens alle lysene er på meg, sier Meek.

Han klar på at han ønsker mest mulig press for å ha noe å jobbe mot, og at julefeiringen nå først og fremst vil handle om kampoppkjøring er bare motiverende.

– Jeg digger denne livsstilen, det å trene og se resultater. Jeg har kjent veldig på det at det har manglet noe i livet mitt mens jeg har vært borte. Det har vært vanskelig å finne motivasjonen når det har vært trauste rehabiliteringsøkter, avslutter 31-åringen.

PS! Den første kampen Meek tapte i UFC var mot Kamaru Usman i St. Louis for snart to år siden. Usman er senere blitt mester i weltervekt, og forsvarer tittelen sin mot Coly Covington i Las Vegas 14. desember.

