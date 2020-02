NEDE TO GANGER: Deontay Wilder tar telling for andre gang mot Tyson Fury. I syvende runde var kampen over. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Fury med knockoutseier – Wilders hjørne stoppet kampen

Tungvektskampen mellom Deontay Wilder (34) og Tyson Fury (31) ble like dramatisk som boksefansen hadde håpet på. Fury vant på teknisk knockout, og er fortsatt ubeseiret etter at kampen ble stoppet i syvende runde.

Dermed er britiske Fury nå WBC-mester i tungvekt, etter å ha kapret beltet som amerikanske Wilder har hatt siden 2012. Wilder kom til kampen med 42 seier, 41 av dem på knockout, null tap og én uavgjort.

Nå er det altså bare Fury som forsatt er ubeseiret med sine 30 triumfer – 21 på knockout. Fury er også lineær tungvektmester, etter at han slo Vladimir Klitsjko i 2015.

GIGANTOPPGJØR: Tyson Fury (t.v.) og Deontay Wilder møttes i Las Vegas i natt. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det var halvveis ut i den syvende runden at hjørnet til Wilder kastet inn håndkleet mens Wilder var trengt opp i hjørnet og mottok flere slag fra Fury.

Wilder skjønte ingenting da dommeren signaliserte at det var over, men blødde fra det venstre øret og virket rimelig kjørt og ferdig etter å ha tatt to tellinger i tidligere runder.

– Jeg har det greit, men den beste mannen vant. Hjørnet mitt stoppet dette, men jeg var klar for å holde på videre. Jeg skulle ønske de hadde latt meg gjøre det, for jeg en kriger, oppsummerte Wilder da han ble intervjuet oppe i ringen.

– Jeg kommer tilbake, det er dette boksingen handler om – de beste skal møte de beste, la Wilder til.

Helt siden den første kampen mellom de to endte uavgjort i desember 2018, så har returmøtet vært mildt sagt etterlengtet. Og i natt var MGM Grand Arena i Las Vegas var fylt til randen.

Oppgjøret ble vist på Viaplay bak betalingsmur, og blir regnet for å være den største tungvektskampen på mange år.

WBC OG LINEÆR MESTER: Tyson Fury poserer med WBC-beltet han kapret fra Deontay Wilder i natt. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Det ble drama fra start, og begge bokserne gikk offensivt til verks. Fury var hakket bedre i første runde, og Wilder svarte med å ha overtaket i runde to før det virkelig tok fyr i sluttsekundene.

Første telling i tredje runde

I runde tre kom det virkelige vendepunktet, for da litt over halvminuttet gjensto traff Fury med en «en-to»-kombinasjon og senket Wilder med et høyreslag som traff ved øret, muligens rett bak.

KONGELKIG ENTRE: Tyson Fury var ikke beskjeden da han entret ringen i MGM Grand Arena. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Wilder tok telling og virket helt kjørt. I fjerde runde ble det mye klenging, men i femte runde måtte Wilder ned igjen etter et slag til kroppen.

Dommeren drakk også Fury for ett poeng i den runden etter at han slo til tross for at dommeren hadde sagt stopp, og gitt flere advarsler.

Til tross for poengtrekket, så var det lite som tydet på at Wilder hadde det som skulle til for å komme tilbake i kampen, og i runde syv var det altså over.

Nå ligger det an til at det blir et helbritisk gigantoppgjør mellom Fury og Anthony Joshua, som har de tre andre store VM-beltene (WBA, IBF og WBO) etter at han vant mot Andy Ruiz jr. i desember.

Fury fikk sitt store gjennombrudd da han sjokkerte bokseverden med å slå Vladimir Klitsjko i 2015. Den meget fargerike briten har hatt enorme personlige problemer de siste årene, men kommet tilbake og står altså fortsatt uten tap.

Han var riktignok i trøbbel mot svenske Otto Wallin i september, men er fortsatt den eneste ubeseirede tungvekteren.

Publisert: 23.02.20 kl. 06:45 Oppdatert: 23.02.20 kl. 07:17

