STJERNEMØTE: Cecilia Brækhus poserer mellom MMA-stjernen Francis Ngannou (t.v.) og bokselegenden Mike Tyson da hun møtte de to i Los Angeles i påsken. Foto: Privat

Brækhus om Tyson-besøk: − Jeg har aldri vært på cannabisfarmen hans

Cecilia Brækhus (39) presiserer at hun ikke har besøkt Mike Tyson (54) på farmen i California der det dyrkes cannabisplanter. Hun traff superstjernen på treningsstudioet i Los Angeles.

Av Per Opsahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har aldri vært på cannabisfarmen hans, men trent på gymmen som går under navnet Tyson Ranch med treneren hans. Tysons forbindelse med marihuana var ikke i tankene mine en gang da jeg fikk henge med noen av de største navnene i kampsport, skriver Brækhus i en melding til VG.

– Mitt perspektiv var bare boksing, gymmen og treneren. Vi diskuterte den neste kampen hans, fremtiden min og bokseplattformer. Jeg er verdens største boksenerd. Historiene fra karrieren hans «behind the scenes» var helt gåsehud, legger hun til.

Dermed var VGs fremstilling av saken ikke riktig.

– VG beklager at vi skrev at Brækhus hadde besøkt Tysons cannabisfarm. Når vi da senere intervjuet boksepresidenten, uttalte han seg på feil grunnlag. Jeg beklager, både overfor Cecilia Brækhus og Odd Haktor Slåke, at vi gjorde denne feilen, sier sportssjef i VG, Eirik Borud.

Det hele oppsto da Brækhus la ut følgende melding på Instagram sist fredag:

«What a treat! Yesterday I got a tour at the Tyson ranch, then a sneak peek behind the scenes in his buisness imperium. Then meeting up with the legend himself @miketyson and @francisngannou after recording. Thank you to Team @miketyson».

Hun poserte på et bilde fra seansen sammen med MMA-stjernen Francis Ngannou og Mike Tyson. VG tok deretter kontakt med Brækhus for å lage en artikkel på møtet mellom de tre store kampsportprofilene.

VGs journalist var på det tidspunktet ikke klar over at Brækhus hadde vært på treningsstudioet «Tyson Ranch» en kort kjøretur fra flyplassen i Los Angeles, og ikke på selve farmen, som ligger et annet sted i California.

– Jeg trener med Peter Lee Thomas her borte. Han er Halle Berry-trener og stuntkoordinator. Han trener på Tyson Ranch og kjenner Tysons trener godt. Han ville sette oss alle i kontakt, så jeg kan trene på gymmet der når jeg ønsker, skrev Brækhus til VG.

VGs journalist, som trodde at hun hadde vært på selve farmen, skrev følgende spørsmål:

– Du fikk vel se hva som produseres der – hvor spesielt er det?

– Det var veldig spesielt, og særlig siden marihuana er forbudt i Norge. Her er det en hel business bygd opp rundt det.

– Tok Tyson seg «en blås» mens du snakket med ham?

– Han koste seg med en blås, ja.

Artikkelen med de overstående spørsmålene ble publisert 1. påskedag, og lå ute med tittelen «Brækhus besøkte Tysons cannabis-farm: – Han koste seg med en blås».

Det medførte reaksjoner, og det ble laget en oppfølgerartikkel der blant andre president i Norges Bokseforbund, Odd Haktor Slåke, ble spurt om hva han syntes om at Brækhus hadde tatt turen til Tysons cannabisfarm.

Slåke fikk med andre ord spørsmålet fra VG på feil premisser, og ble sitert i en artikkel publisert tirsdag kveld med tittelen: «Boksepresidenten etter Brækhus-besøk på Tysons cannabisfarm: – Ikke et forbilde».

Det var etter at den artikkelen ble publisert tirsdag kveld Brækhus presiserte i sosiale medier at hun ikke hadde vært på selve farmen. Hun la ut følgende melding på Instagram:

«Tyson Ranch jeg besøkte er et bokse gym ikke en Cannabis farm».

VG ble dessverre ikke klar over den presiseringen før onsdagens avis gikk i trykken.

VG har vært i kontakt med boksepresident Slåke etter at det ble klart at Brækhus ikke hadde besøkt selve farmen.

– Det endrer jo saken litt, men jeg synes uansett at det blir en uheldig kobling. Hun har vært, og er fortsatt, et forbilde for veldig mange, sa Slåke til VG onsdag morgen.

Han innrømmer at det hadde vært vanskelig å takke nei til en tur innom et bokseanlegg der Tyson hadde vært til stede.

– For en bokseentusiast er et møte med Tyson en stor opplevelse, men det hadde vært problematisk for meg om han hadde røkt marihuana åpenlyst mens jeg var der. Men jeg er sikker på at Cecilia og jeg er enige om at vi tar avstand fra all narkotikabruk, sa Slåke.