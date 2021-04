KONFRONTASJON: YouTube-stjernen Jake Paul har yppet på seg Daniel Cormier. Her blir Paul konfrontert av Cormier under helgens UFC-stevne i Jacksonville. Foto: Jasen Vinlove / Reuters

Krever MMA-duell med YouTube-stjerne: − Skal rive ham i stykker

Tidligere MMA-utøver Daniel Cormier konfronterte Jake Paul under helgens UFC-stevne etter en lengre feide i sosiale medier.

Av Mats Arntzen

I et intervju med ESPN sier Cormier at det var surrealistisk å treffe på YouTube-stjernen etter ordvekslingen de har hatt den siste tiden.

– Det er mye i livet jeg kan takle. Jeg føler at denne fyren er respektløs og snakker på en måte som han ikke ville gjort direkte til meg, sier Cormier om hvorfor han valgte å konfrontere Paul.

Feiden startet etter at Cormier roste Paul for å ha blitt et prominent navn i kampsport på såpass kort tid. Det førte til at Paul utfordret Cormier til kamp, noe som ikke falt i god jord hos den tidligere MMA-utøveren.

Ifølge den pensjonerte MMA-utøveren, som nå jobber som annonsør i ringen, ble han provosert av at YouTube-stjernen vinket og skjærte grimaser under stevnet i Jacksonville.

Deretter gikk Cormier bort til Paul og ba ham om å passe munnen sin.

– Fyren er så latterlig. Først var hendene hans i lomma, men da sikkerhetsvaktene kom begynte han å leke stor gutt, peke og gjøre alt det der, sier Cormier.

Konfrontasjonen var kun verbal og ble aldri fysisk, men Cormier innrømmer at det var nære på.

– Jeg ville gripe tak i ansiktet hans, men jeg ville fått problemer med UFC. Jeg ønsket å ta tak i ansiktet hans og smelle ham ned i bakken, men jeg kan ikke gjøre det på jobb.

Paul har også sammenlignet den potensielle kampen med det svært innbringende boksekampen mellom MMA-stjernen Conor McGregor og bokselegenden Floyd Mayweather. Heller ikke det imponerte Cormier nevneverdig.

– Jeg vil ikke slåss med Jake Paul, men jeg kommer ikke til å la ham være respektløs. Gutten vil slåss med meg, så greit, men det skal være en MMA-kamp om han faktisk vil gjøre det, sier Cormier.

Jake Paul og broren Logan Paul begynte boksekarrieren i 2018. Da slåss de mot den britiske YouTuberen KSI og hans yngre bror Deji. Siden har Jake Paul møtt YouTuberen Gib og basketballspilleren Nate Robinson.

– Jeg skal knuse ham og jeg kommer til å skade ham, så kan han gå tilbake og slåss med disse YouTube-barna. Jeg kommer til å rive ansiktet hans i stykker, sier Cormier.