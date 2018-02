ENDELIG SEIER: Lyoto Machida slipper jubelen løs etter poengseieren mot Eryk Anders i natt. Foto: Viaplay Fighting

Machida med etterlengtet seier - vil ha kamp mot Bisping

Publisert: 04.02.18 09:30

Den brasilianske MMA-legenden Lyoto Machida (39), kjent som «The Dragon», vant nattens skjebnekamp mot Eryk Anders (30) i Brasil.

Hadde han tapt foran 10.000 hjemmefans i hjembyen Belem, så ville karrieren etter all sannsynlighet vært over.

Men nå håper 39-åringen på en kamp mot briten Michael Bisping,og et oppgjør mellom de to vil være en skikkelig godbit for mange MMA-fans av den nostalgiske sorten.

Kanskje blir det også et verdig punktum for karrieren til begge to ...

– Michael Bisping - jeg er her for deg! ropte Machida da han ble intervjuet etter seieren.

Det er neppe så mye mer enn et par showkamper igjen av karrieren til Machida, som fyller 40 år i mai. Det var over tre år siden han hadde vunnet en kamp, og med tre strake tap handler det meste om å få en «verdig avslutning» for mannen som tidligere var UFC-mester i lett tungvekt.

Seieren mot Eryk Anders i mellomvekt-oppgjøret er en fin skalp for Machida. Anders hadde ti seirer og null tap før oppgjøret, men dommerne var uenige om hvem som egentlig vant.

48–47, 47–48, og 49–46 var dommen i favør Machida etter en jevn og tett kamp der Machida i hovedsak benyttet seg av sine velkjente spark. Tidlig i kampen senket han faktisk Anders med et lavt spark, mens den amerikanske motstanderen fikk testet «kjaken» til Machida ved flere anledninger.

I tredje runde traff Anders med et kne som åpnet et digert kutt over det venstre øyet til Machida, men 39-åringen lott seg ikke stresse av blodet og vippet kampen i sin favør. Med god hjelp fra et entusiastisk hjemmepublikum.

PS ! Valentina Schevchenko vant på «rear-naked-choke» i andre runde mot ubeseirede Priscila Cachoeira, og får etter all sannsynlighet tittelkamp i fluevekt. Hun var fullstendig overlegen, og overkjørte Cachoeira fra første sekund.