SPENNENDE PROFIL: Mellomvekter Torbjørn Madsen på fredagens innveiing. Foto: Roarke Bouffe / Roarke Bouffe

Torbjørn (29) «feirer påske» i et MMA-bur i Cape Town

Publisert: 31.03.18 11:26

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-03-31T09:26:21Z

MMA-proff og psykologistudent Torbjørn Madsen (29) er i Sør-Afrika i forbindelse med studier. Lørdag kveld skal han i aksjon mot Bruno Mukulu på et stevne i Cape Town.

– Jeg reiste hit for å ha eksternpraksis gjennom arbeid med traumer, spesifikt med ungdom fra slumområder her nede, forklarer Madsen til VG.

Se video fra innveiingen her!

Men studiene kombinerer han nå altså med MMA-karrieren, og den kan skyte fart med suksess i helgen. Madsen har fire proffkamper i MMA-buret fra før, alle i Storbritannia, og står med like mange seirer før full tid.

Bergenseren har også bakgrunn som kokk, og MMA-karrieren har ikke vært høyest prioritert. Men Madsen er en av mange spennende norske MMA-profiler, og med seier i helgen kan det bli action fremover.

– Jeg hadde EFC (Extreme Fighting Championship) i bakhodet, så jeg hadde planer om å få meg en kamp her. Selv om denne kampen kom litt brått på, så har ting klaffet veldig bra. Jeg har en lengre kontrakt med EFC, så får vi se hvordan det spiller seg ut etter denne kampen, sier Madsen.

MMA-studio : Ukentlig program med fokus på UFC og norske fightere

EFC er store i Sør-Afrika, og har en solid plattform med TV-avtaler og brukbart med tilskuere. Madsen skal i aksjon mot en rutinert fighter i organisasjonen. Bruno Mukulu er fra Kongo, og har fem seirer og syv tap i EFC.

– Han er en ringrev, som ville prøve seg i mellomvekt selv om han vanligvis er weltervekter. Han er kjent for å være fysisk sterk, tidvis på bekostning av teknikken og han er nok litt uforutsigbar. Han virker veldig «på» nå, så jeg er giret på en kul kamp, sier Madsen etter fredagens innveiing.

Mens mange norske fightere prøver seg i organisasjoner som Superior Challenge på veien mot gigantorganisasjonen UFC, så tar altså Madsen en litt annen vei. EFC-ledelsen opplyser til VG at de totalt hadde 21 millioner seere på fjorårets stevner. Utstillingsvinduet for Madsen kan med andre ord være stort.

– Det er litt for tidlig for meg å si hvordan nivået her er i forhold til andre organisasjoner, sier han.

– Hvordan er du som fighter?

– Jeg holder høyt tempo og press, og har en stil basert på topptung submission-wrestling og «ground and pound».

Madsen understreker at kampen mot Mukulu er en introduksjon i organisasjonen, og håper at det blir flere utfordringer før han etter planen drar hjem til Norge i juni. Økonomiske detaljer er taushetsbelagt, men 29-åringen er fornøyd.

– EFC er proft, og virker gjennomført til fingerspissene. De har lukrative TV-avtaler, og er avhengige av at dette gjøres skikkelig. Vi blir godt tatt vare på med lønninger og helseforsikring. Inntektsnivået tilsvarer vel en deltidsjobb for meg, men dette er bare ment som en introduksjon, sier Madsen.

PS ! Madsen er ventet å entre buret en gang etter kl. 18.00 lørdag kveld. Stream fra kampen finner du her .

Denne artikkelen handler om Kampsport

MMA