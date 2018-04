Drama da Lee slo Barboza - utrolig at han ikke går ned

Publisert: 22.04.18 15:16

Kevin Lee (25) dominerte stort mot Edson Barboza (32), og vant til slutt fortjent på teknisk knockout i femte runde. Men at Lee ikke gikk i kanvasen i tredje runde bryter med de fleste fysiske lover ...

Barboza er kjent for sine voldsomme spark, kanskje de beste i hele UFC, og da han traff med et «spinning heel kick» ett minutt ut i tredje runde var Lee fullstendig ute å kjøre. Han var så ustødig, at det ikke skulle være mulig å holde seg på bena.

Men det gjorde 25-åringen, og han fikk etter hvert kontroll på kampen igjen - slik han hadde hatt før sparket traff ham. Lee dominerte Barboza voldsomt på bakken, og 2.18 ut i femte runde stoppet legen kampen fordi brasilianeren var stygt skadet rundt det høyre øyet. Da ledet også Lee soleklart på poeng.

– Det var helt utrolig at han overlevde det! Det er kanskje det hardeste sparket i kampsport som traff ham rett i tinningen, og han klarte seg! Det var utrolig imponerende, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Med seieren er Lee for alvor med i tittelbildet i lettvekt. Det er ubeseirede Kahabib Nurmagomedov som har beltet , og det er rimelig åpent hvem som får muligheten til å utfordre ham.

– Jeg mener jeg bringer en komplett stil til denne sporten, og jeg kan sørge for at det vil bli stilt en del spørsmål folk må svare for, særlig en fyr som Khabib. Han kan ikke ta meg på brytingen, og han kan ikke slite meg ut, og han kan ikke ta meg på striking. Så vi får se hva som blir den beste kampen, og hva UFC-ledelsen vil ha. Det er det som betyr noe, sa Lee selvsikkert etter seieren.

Dustin Poirier tok en imponerende mot Justin Gaethje forrige helg , og i tillegg er Tony Ferguson og Eddie Alvarez høyaktuelle tittelutfordrere sammen med Conor McGregor - dersom sistnevnte fortsatt er aktuell til tross for alt det utenomsportslige kaoset .

– Lees seier mot Barboza var nesten like imponerende som det Kahbib hadde mot Barboza. Lee er nok den mest interessante tittelkandidaten nå, kanskje enda mer enn Poirer, som hadde en sterk seier forrige helg, mener Roaldsnes.

Lee hadde fem strake seirer før han tapte mot Tony Feruson i november i fjor, men er bare 25 år gammel og har stor rutine i UFC der han har vært i litt over fire år. Det største problemet til amerikaneren er at han ikke klarte vekta før kampen, og ble fratatt en del av premiepengene på grunn av det.

– Jeg har aldri misset på vekta før, og det var veldig frustrerende. Det handlet om dårlig timing, og hadde fått 15 minutter ekstra ville jeg klart det. Men når det først skjedde, så måtte jeg bare fokusere på kampen. Jeg synes også at dette viser min mentale styrke, sa Lee på pressekonferansen.

PS ! Fjærvekt-oppgjøret mellom veteranene Frankie Edgar og Cub Swanson endte med en overlegen poengseier til Edgar. 36-åringen sa etter kampen at han ikke har gitt opp å hente tittelen i vektklassen.

