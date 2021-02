Se dokumentar: – De beste bokserne kommer fra tøffe bakgrunner

For å unnslippe oppveksten i en av Chicagos tøffeste bydeler, satser Kenneth og Destyne alt på boksing. De sikter høyt, men på «South Side» lurer farer og fristelser på hvert eneste gatehjørne. Klarer de å flykte ut fra et område preget av gjengkriminalitet og fattigdom for å nå drømmene sine?

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

VG har kun rettigheter til å vise «Ringside» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.