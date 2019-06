Bokse-Norge i sorg etter «Biggens» bortgang: – En legende

Birger Olsen (88), også kjent som «Biggen» blant bokseinteresserte, døde på sykehuset i går etter et kort sykeleie. Så sent som 2. mai hadde han sin siste av mange legendariske treninger på Sportsklubben 1909 i Oslo.







Mandag døde Olsen, som fylte 88 år 24. november.

– Med Birgers bortgang har vi mistet en trener og en leder som Bokse-Norge alltid har sett opp til. Han var en hedersmann, sier bokseforbundets generalsekretær, Erik Nilsen, til VG.

VG var på besøk i Sportsklubben 1909s lokaler på Dælenenga i Oslo i november, og fikk se hvordan den spedbygde, og svært spreke, senioren trente boksegruppen med entusiasme og innlevelse. Og ikke minst hvordan han på imponerende vis håndterte hoppetauet, og tok 40 armhevinger uten å nøle.

– Birger var en veldig jordnær type, som behandlet alle likt. Han var interessert i personen, og bakgrunnen var ubetydelig. Alle var like mye verdt, men han hadde nok et ekstra øye til de som kanskje slet litt og ikke satt på den øverste grenen i samfunnet, roser Nilsen.

Bokset i over 70 år

På midten av 40-tallet begynte Birger Olsen med boksing, og det ble raskt hans store, store lidenskap. Etter hans aktive karriere ble han trener, dommer, organisator og æresmedlem i Norges Bokseforbund.

– Han var en legende, og har trent ekstremt mange boksere i Oslo-området. Mye av det han gjorde var så riktig, og han var tidlig ute med ting. Intervalltrening på sekk, for eksempel. Stilen hans funket på 60-tallet, og den fungerer nå. Han gjorde ting enkelt, og det enkle er ofte det beste, sier boksetrener Max Mankowitz, som selv hadde «Biggen» som trener.

– Måten han snakket til ungdommen på ... Han var klar og tydelig, og kul uten at det var påtatt. i tillegg var han en fantastisk dommer, helt suveren i ringen og man merket ikke at han var der en gang. At han ikke ble en stor internasjonal dommer tror jeg var mye fordi han ikke gadd å smiske med «pampene», sier Mankowitz.

Ble syk i mai

Trenerrollen utførte Olsen til det aller siste.

– Jeg var til stede på det som faktisk ble hans aller siste trening på Dælenenga 2. mai. Birger var også med på Norges Bokseforbund sitt ting 11. og 12. mai, men så ble han syk, forteller Nilsen.

«Biggen» fikk konstatert kreft med spredning, og har vært mye sengeliggende den siste måneden. Men da Nilsen var på besøk på sykehuset torsdag sammen med boksetrener Max Mankowitz, så spratt Olsen opp av stolen for å vise noen triks.

– Han ble 88 år, og fikk levd ut et veldig rikt liv med boksing fra vugge til grav. Han var en inspirator for alle. Han ble nominert til «Årets Ildsjel» på Idrettsgallaen, og i mars fikk han en hederspris av Oslo idrettskrets. Det er godt å tenke på at han fikk oppleve disse tingene i løpet av det siste året, sier Nilsen.

Publisert: 18.06.19 kl. 11:47